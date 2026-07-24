Comme toujours en matière de phishing, ça commence avec un e-mail. L'un des exemples que l'on peut donner sur cette campagne frappant le service extrêmement populaire Doctolib et ses utilisateurs et l'annonce faite au destinataire que celui-ci a été « sélectionné » parmi des centaines de bénéficiaires pour recevoir gratuitement un kit médical complet (tensiomètre, oxymètre, thermomètre infrarouge et trousse de premiers secours), livré à domicile sans frais. Il suffit, promet-on, de répondre à un rapide sondage santé ou de cliquer sur un bouton pour valider sa commande en quelques secondes. Certains messages vont jusqu'à afficher le pseudo ou l'identifiant du destinataire en gros caractères, histoire de renforcer l'impression d'une sélection personnelle et légitime.