L'arnaque émane de deux adresses distinctes, « administratif@ars-sante[.]fr » et « administratif@ars-sante[.]com », des noms de domaine qui lorgnent sur celui de la véritable agence. Le faux document que reçoivent les potentielles victimes affiche la même identité visuelle que l'ARS, avec logo, bandeau tricolore, et mentions légales. Il cite les articles L. 1431-2 et L. 6116-1 du Code de la santé publique pour se donner un joli vernis juridique, une méthode qui rappelle celle d'un récent faux e-mail des Finances publiques invoquant lui aussi de fausses références légales. Et il vise nommément l'établissement concerné, avec une référence de dossier inventée, « ARS/DCC-2026/23484894 ».