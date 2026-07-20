L'an dernier, quelque 57 000 personnes ont été victimes d'arnaques au phishing liées aux cryptomonnaies sur X, pour un total de 47 millions de dollars de pertes.

La Coupe du monde a aussi eu droit à son lot d'arnaques, avec plus de 4 300 faux noms de domaine se faisant passer pour la FIFA, menant des opérations de phishing.