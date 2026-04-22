Des escrocs usurpent en ce moment l'identité de SNCF Connect pour piéger les voyageurs. Cybermalveillance.gouv.fr alerte sur la recrudescence de ces arnaques à la carte Avantage, qui font des victimes.
2,45 euros pour une carte Avantage SNCF normalement facturée 49 euros l'année ? Sur le papier, c'est l'affaire du siècle. Ces réductions dingues, ou politiques de prix cassés comme vous voudrez, n'est évidemment pas réelle. Il s'agit d'un piège tendu par des escrocs qui diffusent leurs fausses offres ces derniers jours par e-mail, SMS et sur les réseaux sociaux, avec pour seul objectif de mettre la main sur les données personnelles et bancaires de voyageurs séduits. Via le 17Cyber, Cybermalveillance.gouv.fr lance l'alerte.
Des escrocs copient SNCF Connect pour vendre une carte Avantage qui n'existe pas
L'arnaque à la carte Avantage SNCF est d'autant plus dangereuse qu'elle est réaliste. Les escrocs ont reproduit à l'identique les logos, les couleurs et les visuels officiels de SNCF Connect. Les faux e-mails, SMS et sites web sont à l'œil nu impossibles à distinguer des vrais. Autrement dit, même un œil exercé peut s'y laisser prendre.
Les arnaqueurs utilisent, comme toujours, ce qu'on peut appeler l'urgence artificielle. Avec des formules du type « Offre limitée », « dernières cartes disponibles », « vente flash exceptionnelle », on a le sentiment de découvrir de vraies promotions commerciales, et c'est voulu. L'idée est de faire agir vite la potentielle victime, avant que le bon sens ne reprenne le dessus.
Une fois attiré par l'offre, l'utilisateur atterrit sur un faux site et y entre ses coordonnées bancaires en croyant payer sa carte Avantage. Sauf que la carte n'arrivera jamais. Mais ses données personnelles et/ou bancaires, elles, sont déjà entre les mains des cybercriminels, leur objectif de départ.
Les bons réflexes pour ne pas tomber dans le piège
Pour ne pas se faire avoir, le réflexe de base, et peut-être le plus efficace, reste d'acheter uniquement sur des sites et applications officiels. Pour la carte Avantage SNCF, une seule adresse valide, il n'y a qu'une seule adresse valide, SNCF Connect. Si un lien vous arrive par SMS ou e-mail sans que vous l'ayez demandé, ignorez-le, même s'il a l'air parfaitement légitime. Inutile de prendre le risque.
Deux vérifications rapides peuvent aussi aider à se protéger. Il faut toujours regarder l'adresse e-mail de l'expéditeur, car les escrocs imitent les adresses officielles, mais avec de légères différences, comme une lettre en trop, un tiret déplacé, un domaine légèrement modifié. Même chose pour l'adresse du site dans le navigateur avant d'y entrer la moindre information. Quelques secondes suffisent à écarter la danger.
Et si vous êtes déjà tombé dans le piège, alors rendez-vous sur 17cyber.gouv.fr, le site officiel de l'État dédié aux victimes d'arnaques en ligne, pour signaler les faits et obtenir de l'aide. Pour les autres, le mot d'ordre de Cybermalveillance.gouv.fr est simple : « au moindre doute, abstenez-vous ».