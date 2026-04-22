2,45 euros pour une carte Avantage SNCF normalement facturée 49 euros l'année ? Sur le papier, c'est l'affaire du siècle. Ces réductions dingues, ou politiques de prix cassés comme vous voudrez, n'est évidemment pas réelle. Il s'agit d'un piège tendu par des escrocs qui diffusent leurs fausses offres ces derniers jours par e-mail, SMS et sur les réseaux sociaux, avec pour seul objectif de mettre la main sur les données personnelles et bancaires de voyageurs séduits. Via le 17Cyber, Cybermalveillance.gouv.fr lance l'alerte.