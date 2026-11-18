Car le 15e vol de Starship a marqué un véritable tournant pour SpaceX, même si le booster Super Heavy a dû abandonner sa tentative de retour et a fini sa course dans le golfe du Mexique. Car le Ship, c’est-à-dire le second étage, est revenu se loger dans les bras mécaniques de la tour de lancement après avoir réalisé 14 tours de la Terre. Au passage, il a largué 26 satellites Starlink V3 en orbite. Un succès immense pour ce colosse de 124 mètres, voué à devenir encore plus grand.