Après l’exploit de la récupération du second étage de Starship, Elon Musk pense déjà à la suite. La prochaine version de sa mégafusée sera encore plus grande, et définitivement plus puissante.
Car le 15e vol de Starship a marqué un véritable tournant pour SpaceX, même si le booster Super Heavy a dû abandonner sa tentative de retour et a fini sa course dans le golfe du Mexique. Car le Ship, c’est-à-dire le second étage, est revenu se loger dans les bras mécaniques de la tour de lancement après avoir réalisé 14 tours de la Terre. Au passage, il a largué 26 satellites Starlink V3 en orbite. Un succès immense pour ce colosse de 124 mètres, voué à devenir encore plus grand.
De 124 à 150 mètres
Dans une publication sur X.com, Elon Musk a en effet levé le voile sur la future version de sa fusée, la V4. Si l’on connaissait certains détails, l’homme le plus riche du monde a été encore plus loin. « Le Starship V4 mesurera environ 70 mètres, soit environ 40 % de longueur en plus, ce qui permet d’embarquer plus de 60 % de propergols supplémentaires », a-t-il indiqué. Il mesure aujourd’hui 52 mètres.
Ainsi, cette nouvelle itération atteindrait à peu près la taille d’un Falcon 9 complet. Et il sera également mieux armé : « Le nombre de moteurs sera porté à 9 (Ndlr : contre 6 aujourd’hui), avec trois moteurs Raptor Vacuum supplémentaires, et il s’agira de moteurs V4 à plus forte poussée », a-t-il précisé, en référence à la version des moteurs optimisée pour le vide spatial.
Au final, cette montée en gamme devrait donner naissance à un très beau bébé de 150 mètres environ, estime l’entrepreneur. C’est légèrement moins de la moitié de la tour Eiffel.
Direction la Lune
Outre la capacité à emporter des charges encore plus lourdes, c’est aussi le programme Artemis qui est en jeu. Car avant d’acheminer des astronautes sur la Lune, Starship devra faire le plein en orbite grâce à une série de vaisseaux-ravitailleurs. Avec la V4, capable selon Musk de livrer plus de 200 tonnes de propergols à chaque vol, le plein se ferait même en 5 ou 6 lancements.
Autre bonne nouvelle pour SpaceX : le second étage semble en plutôt bon état. » Dans l’ensemble, il a l’air super. Les moteurs aussi », a écrit le milliardaire, estimant qu’il pourrait voler à nouveau après « quelques semaines » de remise en état. C’est une condition sine qua non afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Starship devra, à terme, être lancée plusieurs fois par jour.
Mais la route est encore longue, car elle doit désormais réussir à récupérer ses deux étages lors du même vol.