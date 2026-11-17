Ce n’est pas la première fois que Meta tente de lancer une messagerie autonome : en 2017, Instagram avait déjà testé une application également appelée Direct avant de l’enterrer au printemps 2019. Il avait ensuite lancé Threads (à ne pas confondre avec le concurrent actuel de X.com) avant d’abandonner le projet en 2021. Cette nouvelle tentative a donc un air de déjà-vu et est d'autant plus surprenante que Meta possède déjà deux poids lourds du marché : Messenger et WhatsApp.