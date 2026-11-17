Instagram teste Direct, une application de messagerie autonome, qui ne nécessite pas de compte Instagram.
L’actualité est mouvementée pour Meta. Alors que le Royaume-Uni a lancé une enquête sur les risques liés à la fonction Instants d’Instagram, la firme de Mark Zuckerberg a récemment dû payer 18 milliards de dollars pour avoir sciemment rendu ses réseaux sociaux addictifs pour les mineurs. Cela ne l’empêche pas d’avoir de nouvelles idées : l’offre payante Meta One a vu le jour en septembre et une version Mac d’Edits a été déployée ce mois-ci.
Les équipes de Meta travaillent également sur une nouvelle messagerie, dont le nom vous est peut-être familier…
Meta dévoile la messagerie Direct
Meta a fait hier une nouvelle annonce sur son blog : « nous vous présentons Direct, une nouvelle application de messagerie proposée par Instagram pour discuter en tête-à-tête ou en groupe avec vos amis et votre famille ». Cette nouveauté, proposée en test en Turquie et en Thaïlande en version iOS et Android, reprend l’essentiel des échanges privés d’Instagram, mais dans une application à part.
Direct possède plusieurs fonctionnalités pour divertir les utilisateurs : il est possible de gribouiller dans les fils de conversation, de créer ses propres autocollants, d’ajouter des effets sonores aux messages vocaux ou encore, de personnaliser ses échanges avec des thèmes. On peut aussi consulter les statuts de ses proches, visibles tout en haut de la boîte de réception.
Pour se connecter à Direct, on peut passer par son compte Instagram, si l’on souhaite synchroniser ses conversations. Il est aussi possible, et c’est la vraie nouveauté, d’utiliser un e-mail ou un numéro de téléphone : « si vous utilisez Direct sans compte Instagram , seuls vos contacts peuvent démarrer une conversation avec vous ou vous ajouter à un groupe. Pour ajouter un contact, saisissez son nom d’utilisateur exact ou scannez son code QR en personne », précise Meta dans son annonce.
Comme une impression de déjà-vu…
Direct est réservé aux personnes de plus de 13 ans et, afin de rassurer les utilisateurs, Meta a prévu plusieurs garde-fous :
- Les inconnus ne peuvent pas contacter les utilisateurs ni les ajouter dans des groupes ;
- Des fonctionnalités permettent aux parents de limiter le temps de discussion de leurs ados ou de voir avec qui ils discutent ;
- Les comptes soupçonnés d’appartenir à des enfants plus jeunes peuvent être signalés et supprimés si l’âge n’est pas prouvé.
Aucun mot, en revanche, sur le chiffrement de l’application, qui est pourtant la première chose que l’on attend d’une messagerie en 2026.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
Ce n’est pas la première fois que Meta tente de lancer une messagerie autonome : en 2017, Instagram avait déjà testé une application également appelée Direct avant de l’enterrer au printemps 2019. Il avait ensuite lancé Threads (à ne pas confondre avec le concurrent actuel de X.com) avant d’abandonner le projet en 2021. Cette nouvelle tentative a donc un air de déjà-vu et est d'autant plus surprenante que Meta possède déjà deux poids lourds du marché : Messenger et WhatsApp.
Qu’est-ce qui pousse Meta à vouloir faire de la messagerie Instagram une application à part entière ? On aimerait bien le savoir.