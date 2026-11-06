Instagram vient d'annoncer une version Mac d’Edits, son application de montage vidéo jusqu’ici disponible uniquement sur smartphone. Elle arrive avec une timeline multipistes, de l’étalonnage et un export en 4K sans filigrane, face à un CapCut déjà installé sur ordinateur.
Edits garde l’interface de sa version mobile, avec plus de place pour travailler. Brett Westervelt, qui dirige l’application, part d’un constat : quand un projet compte une douzaine de clips, le téléphone devient trop étroit et le pouce cache la timeline.
Edits sur Mac : un montage précis, mais réservé aux puces Apple
Sur la timeline, chaque élément (vidéo, musique, texte) a sa propre piste et peut donc être déplacé sans toucher aux autres. Les images clés servent à animer une transition. On peut fixer un point de départ et un point d’arrivée, et le logiciel calcule l’intermédiaire. Les formes d’onde affichent le son sous forme de courbe, pratique pour couper pile sur un temps fort de la musique.
Edits propose aussi de l’étalonnage avec des roues chromatiques et des courbes. Il est possible d’importer ses LUT pour travailler avec ses propres fichiers de réglages colorimétriques, ainsi que ses polices. Instagram ajoute des bibliothèques audio libres de droits ou sous licence, et des sous-titres automatiques, sans limite et en plusieurs langues. Les styles de texte et d’audio enregistrés sur mobile apparaissent aussi sur Mac. Côté raccourcis clavier, on peut les personnaliser ou les importer depuis un autre logiciel de montage.
Côté publication, le projet part directement sur Instagram, avec le tag et la localisation. Plus besoin de monter sur ordinateur, d’exporter le fichier, de le passer sur mobile, de retoucher, puis de publier. Pour les autres plateformes, l’export se fait en 4K sans filigrane, en horizontal comme en vertical.
La version de bureau reste gratuite, mais il faut un Mac équipé d’une puce Apple M1 ou ultérieure. Pour la filiale de Meta, c’est un premier coup contre Capcut, même si ce dernier est également disponible sur Windows depuis 5 ans. Instagram travaille à l’édition d’un même projet entre ordinateur et mobile, promet des mises à jour chaque semaine et poursuit le développement de l’app mobile, laquelle compterait aujourd’hui plus de 50 millions de créateurs.
- Interface intuitive et rapide
- Intégration parfaite avec Instagram
- Présets et effets originaux