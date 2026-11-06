Edits propose aussi de l’étalonnage avec des roues chromatiques et des courbes. Il est possible d’importer ses LUT pour travailler avec ses propres fichiers de réglages colorimétriques, ainsi que ses polices. Instagram ajoute des bibliothèques audio libres de droits ou sous licence, et des sous-titres automatiques, sans limite et en plusieurs langues. Les styles de texte et d’audio enregistrés sur mobile apparaissent aussi sur Mac. Côté raccourcis clavier, on peut les personnaliser ou les importer depuis un autre logiciel de montage.