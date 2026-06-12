L'application de montage d'Instagram s'offre un assistant dopé à vos statistiques et prépare enfin sa déclinaison sur ordinateur. Il ne lui manquait plus que ça pour ressembler trait pour trait à CapCut. Le prix en moins.
Le montage vidéo mobile est devenu un champ de bataille entre géants, et Meta y avance méthodiquement ses pions. Lors d'un événement réservé à des créateurs organisé mercredi à Los Angeles, la maison mère d'Instagram a dévoilé les prochaines évolutions d'Edits, son application de montage, comme l'a rapporté TechCrunch. Au menu : un assistant d'intelligence artificielle et une version de bureau. Deux ajouts qui visent un seul concurrent, CapCut, la machine à monter de ByteDance.
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Un coach IA branché sur vos statistiques Instagram
L'assistant, pour l'heure testé auprès des seuls participants de l'événement, pioche directement dans les données Instagram du créateur. Vues, taux de rétention, performances passées : l'outil analyse ce qui fonctionne pour suggérer des idées de vidéos, recommander des sujets dans l'air du temps et signaler les pistes audio qui montent. Un coach éditorial, en somme, logé dans l'application de montage elle-même plutôt que dans le réseau social.
- Interface intuitive et rapide
- Intégration parfaite avec Instagram
- Présets et effets originaux
La version de bureau, annoncée « prochainement » sans date précise, permettra de synchroniser ses projets entre le téléphone et l'ordinateur. Plusieurs nouveautés arrivent en revanche dès maintenant : un onglet Beta pour les fonctions expérimentales, des statistiques d'audience enrichies, avec répartition démographique et heures de forte affluence, ou encore une recherche par sujet dans le flux Inspiration.
Les créateurs peuvent aussi décliner plusieurs versions d'une même vidéo pour comparer leurs performances avant publication. Meta ne communique aucun chiffre de téléchargements. La firme affirme en revanche que les contenus produits avec Edits affichent un taux d'enregistrement supérieur de 10 %, et que plus de la moitié des spectateurs de Reels en verraient chaque jour.
La copie de CapCut, pièce par pièce, avec l'argument du gratuit
L'histoire d'Edits tient, comme il est maintenant coutume avec Meta, en une stratégie d'opportunité devenue plan de bataille. Annoncée en janvier 2025, en pleine menace d'interdiction de TikTok et de CapCut aux États-Unis, l'application a été lancée fin avril après un report, avec une promesse simple : faire aussi bien que la référence du genre, sans filigrane. Depuis, Meta comble les écarts un par un, et la version de bureau était le dernier gros morceau, CapCut proposant la sienne depuis ses débuts.
L'argument massue ne se loge pourtant pas dans les fonctionnalités, mais sur la facture. CapCut a durci son modèle au fil des mois : l'abonnement Pro tourne autour de 23,99 euros par mois, ou 199,99 euros à l'année en France. Des modèles autrefois gratuits sont repassés derrière le péage, et les exports gratuits s'ornent de filigranes. Edits, de son côté, reste intégralement gratuit, sans achat intégré. La générosité a évidemment sa contrepartie : chaque vidéo montée dans Edits est une vidéo pensée pour nourrir Reels. L'assistant IA referme la boucle en gardant le créateur dans l'écosystème Meta, analyse comprise, sans détour par ChatGPT. YouTube Studio et TikTok proposent déjà leur équivalent, signe que le coach algorithmique devient un standard de la guerre des plateformes.
Une question mérite toutefois d'être posée : un assistant qui recommande ce qui a déjà fonctionné produit-il autre chose que des variations du déjà-vu ? Les flux de Reels trancheront. Pour les créateurs français, l'arbitrage tient désormais en une ligne de budget : l'élève copie le maître morceau par morceau, mais l'élève, lui, ne fait pas payer.