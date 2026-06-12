La copie de CapCut, pièce par pièce, avec l'argument du gratuit

L'histoire d'Edits tient, comme il est maintenant coutume avec Meta, en une stratégie d'opportunité devenue plan de bataille. Annoncée en janvier 2025, en pleine menace d'interdiction de TikTok et de CapCut aux États-Unis, l'application a été lancée fin avril après un report, avec une promesse simple : faire aussi bien que la référence du genre, sans filigrane. Depuis, Meta comble les écarts un par un, et la version de bureau était le dernier gros morceau, CapCut proposant la sienne depuis ses débuts.

L'argument massue ne se loge pourtant pas dans les fonctionnalités, mais sur la facture. CapCut a durci son modèle au fil des mois : l'abonnement Pro tourne autour de 23,99 euros par mois, ou 199,99 euros à l'année en France. Des modèles autrefois gratuits sont repassés derrière le péage, et les exports gratuits s'ornent de filigranes. Edits, de son côté, reste intégralement gratuit, sans achat intégré. La générosité a évidemment sa contrepartie : chaque vidéo montée dans Edits est une vidéo pensée pour nourrir Reels. L'assistant IA referme la boucle en gardant le créateur dans l'écosystème Meta, analyse comprise, sans détour par ChatGPT. YouTube Studio et TikTok proposent déjà leur équivalent, signe que le coach algorithmique devient un standard de la guerre des plateformes.

Une question mérite toutefois d'être posée : un assistant qui recommande ce qui a déjà fonctionné produit-il autre chose que des variations du déjà-vu ? Les flux de Reels trancheront. Pour les créateurs français, l'arbitrage tient désormais en une ligne de budget : l'élève copie le maître morceau par morceau, mais l'élève, lui, ne fait pas payer.