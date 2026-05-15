Fin avril, on vous racontait comment Meta tentait pour la cinquième fois de reproduire le partage photo éphémère, avec un test discret réservé à l'Espagne et à l'Italie. Le « ballon d'essai » n'aura pas duré longtemps. Le 13 mai, Instagram a lancé Instants dans le monde entier, sur iOS et Android. La France est incluse.

Ce que le lancement mondial ajoute au test

Le principe reste celui qu'on décrivait en avril (photo brute, pas de filtre, pas de galerie, vue unique, disparition après 24 heures), mais Meta a étoffé le dispositif pour le déploiement global. Les destinataires peuvent désormais réagir par emoji, répondre ou renvoyer un Instant. Les photos restent accessibles dans une archive privée pendant un an, et peuvent être compilées en « recap » à publier en Story. Un bouton d'annulation permet de retirer un Instant avant qu'il ne soit vu. Et pour ceux qui n'en veulent pas, un geste de balayage suffit à mettre les Instants en sourdine.