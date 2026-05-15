Meta déploie Instants à l'échelle mondiale : des photos brutes, sans filtre, qui disparaissent après visionnage. Le concept existait déjà. Il s'appelait BeReal. Il était français.
Fin avril, on vous racontait comment Meta tentait pour la cinquième fois de reproduire le partage photo éphémère, avec un test discret réservé à l'Espagne et à l'Italie. Le « ballon d'essai » n'aura pas duré longtemps. Le 13 mai, Instagram a lancé Instants dans le monde entier, sur iOS et Android. La France est incluse.
Ce que le lancement mondial ajoute au test
Le principe reste celui qu'on décrivait en avril (photo brute, pas de filtre, pas de galerie, vue unique, disparition après 24 heures), mais Meta a étoffé le dispositif pour le déploiement global. Les destinataires peuvent désormais réagir par emoji, répondre ou renvoyer un Instant. Les photos restent accessibles dans une archive privée pendant un an, et peuvent être compilées en « recap » à publier en Story. Un bouton d'annulation permet de retirer un Instant avant qu'il ne soit vu. Et pour ceux qui n'en veulent pas, un geste de balayage suffit à mettre les Instants en sourdine.
Surtout, Meta lance en parallèle une application autonome, séparée d'Instagram. La justification officielle est, en elle-même, un aveux : « Les utilisateurs voulaient un accès plus rapide à l'appareil photo. » Ce qui revient à reconnaître, vingt lignes plus bas dans le billet de blog, qu'ouvrir Instagram en 2026 pour prendre une photo spontanée relève de l'expédition. Entre les Reels sponsorisés, les suggestions algorithmiques et les publicités, retrouver l'appareil photo demande une patience que le format éphémère ne pardonne pas.
BeReal enterré, Voodoo facturé
Le timing du lancement mondial est, comme souvent chez Meta, chirurgical. BeReal, l'application française qui avait popularisé le concept de photo spontanée non retouchée, a été rachetée par l'éditeur de jeux Voodoo (français lui aussi) pour environ 500 millions d'euros en 2024. Deux ans plus tard, le modèle économique reste introuvable et l'engagement a chuté bien en dessous de ses 23 millions d'utilisateurs quotidiens de 2022. Meta arrive donc au moment précis où le concept a fait ses preuves (chez BeReal) sans avoir trouvé sa rentabilité (toujours chez BeReal), et le greffe sur une base de plus de deux milliards d'utilisateurs.
Pour les comptes adolescents, les contrôles parentaux d'Instagram s'appliquent automatiquement : blocage des captures d'écran, couvre-feu entre 22 h et 7 h, notification aux parents en cas de téléchargement de l'application autonome. Un garde-fou bienvenu pour un format conçu autour du partage impulsif (et qui n'existait pas chez BeReal à ses débuts).
Le concept qui avait justifié un rachat à 500 millions d'euros vient d'être intégré gratuitement dans l'application la plus utilisée de la planète. Pour Voodoo, la facture est surtout symbolique. Pour les utilisateurs français, Instants est disponible dès maintenant, à condition d'accepter que Meta copie mieux qu'il n'invente.