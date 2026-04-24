Les images publiées sont visibles pendant 24 heures, mais chaque contact ne peut les voir qu'une seule fois. Pas de retouche, pas de filtre. Un porte-parole d'Instagram a indiqué à TechCrunch que « plusieurs versions d'Instants » seraient testées pour affiner le produit. En clair, l'app est un ballon d'essai, pas un lancement mondial.

Le nom lui-même trahit la filiation. Instagram avait déjà intégré une fonction « Shots » directement dans l'app principale, une sorte de brouillon de la même idée. Instants isole cette mécanique dans une coquille séparée, exactement comme Threads l'avait fait avec la messagerie publique en 2023.

Pourquoi cette copie-là arrive au bon moment

La différence avec les échecs précédents tient moins au produit qu'au marché. Snap a licencié 16 % de ses effectifs le 15 avril. L'entreprise peine à monétiser sa base d'utilisateurs et mise l'essentiel de ses espoirs sur ses lunettes de réalité augmentée. BeReal, racheté par Voodoo en 2024, n'a jamais réussi à transformer sa mode virale en usage durable.

Meta, de son côté, a consolidé sa stratégie d'applications satellites. Threads a capté une partie de l'audience de X. Edits, son outil de montage vidéo, cible CapCut. Instants prolonge cette logique d'encerclement : couvrir chaque usage avec une app dédiée plutôt que surcharger Instagram. Malgré les revers juridiques, la plateforme investit par ailleurs dans la protection de ses jeunes utilisateurs, un terrain sur lequel Snapchat accumule les critiques.

Pour le lecteur français, le bémol est concret : Instants n'est pas disponible en France. Ni la date, ni le périmètre d'un éventuel élargissement n'ont été communiqués. Evan Spiegel, lui, avait anticipé la manœuvre à sa manière en changeant son titre LinkedIn en « VP Product @ Meta » courant 2025, une manière de dénoncer les tentatives de copie systématiques de Menlo Park. L'humour, au moins, reste une exclusivité Snap.