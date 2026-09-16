Meta lance Meta One, une nouvelle offre d’abonnements qui regroupe plus de 50 fonctionnalités payantes sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Meta AI. L’usage classique des applications reste gratuit, mais plusieurs options attendues passent désormais par la case abonnement.
Après avoir testé séparément Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus ces derniers mois, Meta officialise le déploiement mondial de son offre d’abonnement unifiée. L’entreprise revendique déjà 15 millions d’abonnements et d’essais cumulés depuis ses premières expérimentations. L’objectif affiché reste le même : proposer des outils supplémentaires aux utilisateurs les plus actifs, sans toucher au modèle gratuit financé par la publicité qui reste au cœur des trois applications.
Des formules individuelles dès 2,49 euros, plus d’IA en option
Trois abonnements simples restent disponibles séparément. WhatsApp Plus, facturé 2,49 euros par mois, mise sur la personnalisation : thèmes et icônes exclusifs, stickers à effets spéciaux, sonneries premium et jusqu’à 20 conversations épinglées. Instagram Plus et Facebook Plus, à 2,99 euros chacun, se concentrent davantage sur les Stories et les interactions : durée d’affichage étendue à 48 heures, polices personnalisées, notification lorsqu’une personne précise consulte une Story, ou encore la possibilité de visionner celle d’un autre utilisateur sans apparaître dans la liste des spectateurs.
Pour aller plus loin, deux formules combinées s’adressent aux particuliers les plus friands d’intelligence artificielle. Meta One Core, à 6,99 euros par mois, réunit les avantages des trois abonnements individuels et ajoute une enveloppe mensuelle plus généreuse pour les fonctions IA les plus coûteuses en calcul, comme la génération d’images et de vidéos via les modèles Muse, ou l’outil Restyle sur Instagram. Meta One Premium, à 20,99 euros, pousse ces mêmes quotas encore plus loin. Meta précise que Restyle et les effets vocaux figuraient parmi les fonctions les plus plébiscitées lors des phases de test.
Jusqu’à plusieurs centaines de dollars pour les professionnels
Les formules destinées aux créateurs et aux entreprises changent nettement d’échelle. Essential, à partir de 16,99 euros par mois, propose un profil enrichi, un accès élargi à Meta Business Agent pour répondre aux clients sur WhatsApp, ainsi qu’un badge vérifié avec protection contre l’usurpation d’identité. Advanced, dès 54,99 euros, ajoute la programmation de contenus jusqu’à 30 jours à l’avance, des liens cliquables dans les publications organiques et des statistiques exportables. Les paliers Expert et Max, respectivement à partir de 149 et 499 dollars par mois sans tarif européen confirmé pour l’instant, visent des équipes qui gèrent leur présence à grande échelle plutôt que des créateurs indépendants.
Meta assure ne pas avoir l’intention de retirer des fonctionnalités gratuites existantes pour pousser artificiellement les utilisateurs vers ces abonnements. Toutefois, ces offres n'ont rien d’un forfait sans publicité : les réclames continuent de s’afficher normalement, qu’on soit abonné ou non. Elles permettent d’ailleurs à l’entreprise de moins se reposer sur son modèle publicitaire, qui représente la quasi-totalité de ses revenus.
Meta One doit encore s’étendre progressivement à Edits, l’application de montage vidéo du groupe, ainsi qu’aux lunettes connectées de la marque, avant de savoir si cette stratégie d’abonnements séduira durablement au-delà des premiers utilisateurs déjà convertis.