Les formules destinées aux créateurs et aux entreprises changent nettement d’échelle. Essential, à partir de 16,99 euros par mois, propose un profil enrichi, un accès élargi à Meta Business Agent pour répondre aux clients sur WhatsApp, ainsi qu’un badge vérifié avec protection contre l’usurpation d’identité. Advanced, dès 54,99 euros, ajoute la programmation de contenus jusqu’à 30 jours à l’avance, des liens cliquables dans les publications organiques et des statistiques exportables. Les paliers Expert et Max, respectivement à partir de 149 et 499 dollars par mois sans tarif européen confirmé pour l’instant, visent des équipes qui gèrent leur présence à grande échelle plutôt que des créateurs indépendants.

Meta assure ne pas avoir l’intention de retirer des fonctionnalités gratuites existantes pour pousser artificiellement les utilisateurs vers ces abonnements. Toutefois, ces offres n'ont rien d’un forfait sans publicité : les réclames continuent de s’afficher normalement, qu’on soit abonné ou non. Elles permettent d’ailleurs à l’entreprise de moins se reposer sur son modèle publicitaire, qui représente la quasi-totalité de ses revenus.

Meta One doit encore s’étendre progressivement à Edits, l’application de montage vidéo du groupe, ainsi qu’aux lunettes connectées de la marque, avant de savoir si cette stratégie d’abonnements séduira durablement au-delà des premiers utilisateurs déjà convertis.