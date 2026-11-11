La vraie trouvaille d'Astrolab est probablement de confier le transport et l'installation des modules LUMIS à FLEX, son rover maison. Un atterrisseur se pose là où le terrain est sûr, pas forcément là où la lumière et la vue sur la Terre sont idéales. Or, selon l'entreprise, décaler un équipement de 50 mètres peut lui coûter des centaines d'heures d'obscurité supplémentaires, ou faire passer une vue quasi permanente sur la Terre à environ la moitié du temps. FLEX pourra donc récupérer plusieurs modules livrés par un même atterrisseur cargo, les emmener à des dizaines de kilomètres et les installer au meilleur endroit. Ne sera ainsi nécessaire qu'un seul véhicule pour tous les modules, plutôt que des roues sous chacun d'eux. C'est de la masse en moins, et donc moins de vols.