Pour être retenu, vous devez être citoyen américain et titulaire d’un master, en ingénierie ou en informatique par exemple, obtenu dans un établissement accrédité. La NASA demande ensuite au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine après le diplôme. Deux années de doctorat ou un diplôme de médecine peuvent tenir lieu de master, et l’agence accepte aussi les diplômés d’école de pilote d’essai, à condition d’avoir terminé leur formation avant juillet 2027. Vous n’avez besoin ni de savoir piloter un avion ni d’être passé par l’armée. Il vous faudra en revanche réussir la visite médicale exigée pour les vols de longue durée, et prouver votre sens du travail en équipe. « Le vol spatial n’est qu’une partie du métier. Dans ce rôle, vous êtes un coéquipier avant tout le reste », souligne April Jordan, responsable de la sélection des astronautes à la NASA.

Si vous êtes retenu, vous toucherez un salaire de 164 395 dollars par an pendant votre formation, d’après la chaîne américaine WRAL. La NASA vous préparera à travailler à la surface de la Lune, et elle annoncera les noms de sa nouvelle promotion fin 2027. Vous avez jusqu’au 3 décembre à 23 h 59, heure de New York, soit le 4 décembre à 5 h 59 à Paris, pour déposer votre dossier sur le site de l’agence.

Si vous êtes français, la NASA ne vous ouvrira pas ses portes. Pour partir dans l’espace, il faut passer par l’Agence spatiale européenne, qui a recruté Sophie Adenot en 2022. Et l’Europe garde sa place dans le programme Artemis, puisque l’Italien Luca Parmitano pilotera la capsule Orion lors d’Artemis III, en 2027.