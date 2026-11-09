Vous pouvez postuler à la NASA jusqu’au 3 décembre, à condition d’avoir la nationalité américaine. L’agence recrute la promotion d’astronautes qui s’entraînera à vivre et à travailler sur sa future base lunaire, au pôle Sud de la Lune.
Une offre que vous ne verrez probablement sur aucun site de recherche d'emploi. La NASA a lancé son appel à candidatures au Centre spatial Kennedy, en Floride, lors du salon aérospatial MAX POWER. Cette promotion sera la 25e depuis les sept astronautes du programme Mercury, choisis en 1959. Lors du dernier recrutement, en 2024, plus de 8 000 personnes avaient envoyé un dossier, et l’agence n’avait retenu que dix candidats l’année suivante. Les nouvelles recrues « rejoindront la NASA au moment où l’Amérique retourne sur la Lune, construit la base lunaire et prépare les premières missions habitées vers Mars », indique l’agence. Pour bâtir cette base, elle a sélectionné huit entreprises, qui se disputeront jusqu’à 10 milliards de dollars de commandes de livraison vers la Lune.
La NASA exige un master scientifique et trois ans d’expérience
Pour être retenu, vous devez être citoyen américain et titulaire d’un master, en ingénierie ou en informatique par exemple, obtenu dans un établissement accrédité. La NASA demande ensuite au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine après le diplôme. Deux années de doctorat ou un diplôme de médecine peuvent tenir lieu de master, et l’agence accepte aussi les diplômés d’école de pilote d’essai, à condition d’avoir terminé leur formation avant juillet 2027. Vous n’avez besoin ni de savoir piloter un avion ni d’être passé par l’armée. Il vous faudra en revanche réussir la visite médicale exigée pour les vols de longue durée, et prouver votre sens du travail en équipe. « Le vol spatial n’est qu’une partie du métier. Dans ce rôle, vous êtes un coéquipier avant tout le reste », souligne April Jordan, responsable de la sélection des astronautes à la NASA.
Si vous êtes retenu, vous toucherez un salaire de 164 395 dollars par an pendant votre formation, d’après la chaîne américaine WRAL. La NASA vous préparera à travailler à la surface de la Lune, et elle annoncera les noms de sa nouvelle promotion fin 2027. Vous avez jusqu’au 3 décembre à 23 h 59, heure de New York, soit le 4 décembre à 5 h 59 à Paris, pour déposer votre dossier sur le site de l’agence.
Si vous êtes français, la NASA ne vous ouvrira pas ses portes. Pour partir dans l’espace, il faut passer par l’Agence spatiale européenne, qui a recruté Sophie Adenot en 2022. Et l’Europe garde sa place dans le programme Artemis, puisque l’Italien Luca Parmitano pilotera la capsule Orion lors d’Artemis III, en 2027.
La NASA commande les atterrisseurs de sa base lunaire
Comme l’explique Jared Isaacman, administrateur de la NASA, « lorsque nos astronautes retourneront sur la Lune, les premiers éléments de la base lunaire les attendront déjà à sa surface ». Pour acheminer ce matériel, l’agence a retenu SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin et cinq autres entreprises pour la deuxième phase de son programme CLPS, qui confie à des sociétés privées la livraison de matériel sur la Lune. Boeing, dont la capsule Starliner a accumulé les problèmes, n’a pas été sélectionné, relève Gizmodo. La NASA pourra passer ses commandes pendant dix ans, pour un total de 10 milliards de dollars au maximum, et chaque entreprise devra construire et exploiter ses atterrisseurs. En attendant, l’agence a porté le budget du premier contrat CLPS de 2,6 à 4,2 milliards de dollars.
La NASA a aussi commandé à Blue Origin la livraison de PROMISE, un rover à six roues, pour 94 millions de dollars, avec une option de 140 millions supplémentaires selon ses résultats. L’entreprise posera l’engin au pôle Sud avec son atterrisseur Mark 1, lors de la première phase de construction de la base lunaire. Le Jet Propulsion Laboratory construira le rover à partir de pièces de rechange des rovers martiens Curiosity et Perseverance. Avec sa source d’énergie nucléaire, PROMISE roulera pendant les longues nuits lunaires et explorera les zones privées de soleil, où de la glace est peut-être piégée. Sa foreuse prélèvera le sol jusqu’à environ un mètre de profondeur pour la chercher.
La NASA prévoit de lancer PROMISE fin 2028, pour une mission de 18 mois. Les astronautes choisis lors de ce recrutement seront donc encore à l’entraînement quand PROMISE forera le sol lunaire, puisque la formation initiale des recrues dure près de deux ans.