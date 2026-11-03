Car justement, les Aliaca VTOL embarqueront sur les bâtiments de soutien et d'assistance de la Marine, d'abord en métropole d'ici la fin de l'année, puis outre-mer dès l'année prochaine, en 2027. Depuis la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion et la Martinique, ils surveilleront d'immenses étendues maritimes, de l'Indo-Pacifique aux Caraïbes. Cette qualification par la Direction générale de l'armement témoigne, selon le responsable d'Airbus, « de la confiance accordée à la performance » de ses technologies. L'avionneur européen équipe déjà l'Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) pour la surveillance maritine européenne, avec un autre appareil, le Flexrotor.