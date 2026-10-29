Les autres années, les achats se sont effondrés, avec 1 055 véhicules en 2023, 730 en 2024, et surtout… 29 seulement en 2026, à date, pour une force pourtant compétente sur 96 % du territoire. En additionnant ces manques année après année, on arrive fin 2026 à près de 8 650 véhicules qui auraient dû être renouvelés et ne l’ont pas été. Et le projet de budget 2027 n’arrange rien, puisqu'il prévoit une nouvelle « année blanche », c’est-à-dire aucun achat de véhicule léger, ou presque. Le rapport pointe aussi des dépenses imprévues qui grignotent l’argent de l’investissement. En 2026 par exemple, il fait état de 100 millions d’euros de surcoûts, du G7 aux feux de forêts, qui devront être financés sur le budget existant, sans rallonge, sans compter la flambée du carburant.