À peine quelques mois après l’arrivée de son ordinateur portable abordable, Apple préparerait déjà sa relève. Selon Bloomberg, la prochaine génération de MacBook Neo pourrait arriver dans les rayons au cours des six premiers mois de 2027, avec une puce plus récente et davantage de mémoire vive.
Le géant de Cupertino ne compterait pas attendre bien longtemps avant de renouveler son MacBook Neo. D’après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg que l’on ne présente plus, le constructeur prévoit de lancer une deuxième génération de son ordinateur portable d’entrée de gamme au premier semestre 2027. Une échéance qui reste évidemment à prendre au conditionnel, même si plusieurs informations circulent déjà sur les améliorations envisagées.
Une puce A19 Pro et 12 Go de RAM pour le MacBook Neo 2 ?
Lancé en mars dernier avec une puce A18 Pro et 8 Go de RAM, le MacBook Neo pourrait déjà bénéficier de quelques améliorations l’an prochain. Selon les informations rapportées par Mark Gurman, Apple préparerait une deuxième génération équipée d’une puce A19 Pro et de 12 Go de mémoire vive. Le constructeur prévoirait aussi de nouvelles couleurs, dont on ne connaît pas encore les teintes.
La sortie de cette nouvelle itération du MacBook Neo serait prévue au premier semestre 2027. Si ce calendrier se confirme, le renouvellement interviendrait environ un an après le lancement du premier modèle. Apple n’a cependant rien annoncé officiellement à l’heure où nous écrivons ces lignes.
D’autres changements ont également été évoqués. En mars dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo avançait notamment l’hypothèse d’un écran tactile pour cette deuxième génération, comme nous le rapportions dans un précédent article sur Clubic.
Le MacBook Neo, une porte d’entrée stratégique dans l’univers Apple
Le MacBook Neo occupe désormais une place particulière dans le catalogue d’Apple. Avec un prix de départ de 699 euros en France, il permet au constructeur de proposer un ordinateur portable plus accessible que ses autres Mac. Notre test du MacBook Neo revient sur les compromis de cette machine et sur ce qu’elle offre (et n’offre pas) au quotidien.
Son importance dans la stratégie d’Apple se reflète aussi dans les chiffres du marché. Selon les données de Counterpoint Research relayées récemment, les livraisons de Mac ont reculé de 11 % au troisième trimestre 2026, mais la part de marché mondiale d’Apple a progressé de 8,7 à 9,8 %. Le cabinet attribue en partie cette meilleure résistance au MacBook Neo, comme nous l’expliquions dans notre analyse du marché des PC.
Une chose est sûre, Apple n’a pas fini d’occuper l’espace médiatique. Entre l’annonce des nouveaux iPhone en septembre, à commencer par l'iPhone Duo, les nouveaux produits autour de la maison connectée comme l’écran HomeView, l’iPad mini qui passe enfin à l’OLED et le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6, le calendrier s’annonce très chargé pour la marque à la pomme.