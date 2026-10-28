Lancé en mars dernier avec une puce A18 Pro et 8 Go de RAM, le MacBook Neo pourrait déjà bénéficier de quelques améliorations l’an prochain. Selon les informations rapportées par Mark Gurman, Apple préparerait une deuxième génération équipée d’une puce A19 Pro et de 12 Go de mémoire vive. Le constructeur prévoirait aussi de nouvelles couleurs, dont on ne connaît pas encore les teintes.

La sortie de cette nouvelle itération du MacBook Neo serait prévue au premier semestre 2027. Si ce calendrier se confirme, le renouvellement interviendrait environ un an après le lancement du premier modèle. Apple n’a cependant rien annoncé officiellement à l’heure où nous écrivons ces lignes.

D’autres changements ont également été évoqués. En mars dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo avançait notamment l’hypothèse d’un écran tactile pour cette deuxième génération, comme nous le rapportions dans un précédent article sur Clubic.