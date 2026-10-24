Le géant de Cupertino a livré 5,6 millions de Mac au troisième trimestre, soit un recul de 11 % sur un an. Malgré cette baisse, sa part du marché mondial est passée de 8,7 % à 9,8 %, selon le rapport publié par Counterpoint Research. Le cabinet attribue en partie cette meilleure résistance au MacBook Neo, qui aurait contribué à amortir le repli des livraisons.

Apple se classe ainsi au quatrième rang mondial, derrière Lenovo, HP et Dell, mais devant ASUS. Du côté de la concurrence, la chute est bien plus brutale : Lenovo a vu ses livraisons diminuer de 23 %, HP de 31 % et Dell de 25 %. ASUS limite davantage le recul, avec une baisse de 7 %.

Pour Minsoo Kang, analyste senior chez Counterpoint Research, Apple et ASUS ont mieux résisté que le marché dans son ensemble grâce à « des portefeuilles de produits différenciés et à un positionnement concurrentiel ». Le rapport ne détaille toutefois pas la contribution exacte du MacBook Neo aux résultats d’Apple.