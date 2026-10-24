Le marché du PC décroche, mais Apple parvient à limiter la casse. Alors que les livraisons mondiales ont plongé de 21 % au troisième trimestre 2026, le MacBook Neo aurait aidé la marque à résister bien mieux que ses principaux concurrents.
Le marché mondial du PC traverse définitivement une mauvaise passe. Au troisième trimestre 2026, seuls 57 millions d’ordinateurs ont été livrés, soit 21 % de moins qu’un an plus tôt, selon le dernier rapport de Counterpoint Research publié hier. Pourtant, Apple encaisse le choc mieux que ses concurrents et gagne même des parts de marché. Une performance que le cabinet attribue en partie au MacBook Neo.
Le MacBook Neo aide Apple à gagner des parts de marché
Le géant de Cupertino a livré 5,6 millions de Mac au troisième trimestre, soit un recul de 11 % sur un an. Malgré cette baisse, sa part du marché mondial est passée de 8,7 % à 9,8 %, selon le rapport publié par Counterpoint Research. Le cabinet attribue en partie cette meilleure résistance au MacBook Neo, qui aurait contribué à amortir le repli des livraisons.
Apple se classe ainsi au quatrième rang mondial, derrière Lenovo, HP et Dell, mais devant ASUS. Du côté de la concurrence, la chute est bien plus brutale : Lenovo a vu ses livraisons diminuer de 23 %, HP de 31 % et Dell de 25 %. ASUS limite davantage le recul, avec une baisse de 7 %.
Pour Minsoo Kang, analyste senior chez Counterpoint Research, Apple et ASUS ont mieux résisté que le marché dans son ensemble grâce à « des portefeuilles de produits différenciés et à un positionnement concurrentiel ». Le rapport ne détaille toutefois pas la contribution exacte du MacBook Neo aux résultats d’Apple.
La flambée des composants pèse toujours sur la demande
Le rapport attribue une partie du recul du marché à la hausse du prix de la mémoire et des autres composants. Face à des ordinateurs plus chers, les consommateurs reportent le renouvellement de leur machine, ce qui pèse fatalement sur la demande dans l’ensemble du secteur.
La hausse se mesure déjà dans les prix des composants. Au troisième trimestre 2026, le prix contractuel des modules de mémoire vive DDR4 de 8 Go a augmenté de 24 % par rapport au trimestre précédent. Celui des SSD NVMe de 1 To a progressé de 29 % sur la même période.
La situation ne devrait d’ailleurs pas s’améliorer d’ici la fin de l’année. Le cabinet prévoit une nouvelle hausse des prix de la RAM de 13 % au quatrième trimestre 2026, puis de 15 % au premier trimestre 2027. Les SSD devraient également augmenter de 11 % au dernier trimestre, avant une potentielle stabilisation début 2027.