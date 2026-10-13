Le marché mondial des smartphones enregistre son pire troisième trimestre depuis 14 ans, victime d’une pénurie de mémoire qui fait grimper les prix et réduit les volumes d’expédition. Face à la débâcle générale, l’iPhone affiche une part de marché record pour un troisième trimestre.
Le marché du smartphone traverse définitivement une période difficile. Selon les estimations de Counterpoint Research, les livraisons mondiales ont reculé de 20 % au troisième trimestre 2026, tombant à leur plus bas niveau depuis 2012. En cause, la pénurie persistante de mémoire DRAM et NAND, qui a fait grimper les coûts de fabrication et les prix de vente. Apple n’échappe pas à ces difficultés, mais atteint malgré tout 22 % de parts de marché sur cette période, une première pour le géant à la pomme.
L’iPhone atteint 22 % de part de marché au troisième trimestre
Apple a livré 22 % des smartphones mondiaux au troisième trimestre 2026, contre 18 % un an plus tôt. La firme californienne n’avait jamais atteint ce niveau pour un troisième trimestre. Elle se rapproche ainsi de Samsung, qui reste numéro un avec 23 %.
Ce résultat est d’autant plus surprenant que la marque à la pomme n’a pas lancé de version de base de l’iPhone 18 durant cette période. L’absence de ce modèle d’entrée de gamme a mécaniquement réduit le volume total des expéditions par rapport à la gamme iPhone 17 un an plus tôt, composée, dès son lancement, de quatre modèles (iPhone Air inclus).
Le démarrage des modèles Pro a pourtant été plus solide que celui de leurs prédécesseurs, particulièrement en Chine et en Inde. La dynamique maintenue par la série iPhone 17, incluant les variantes Pro et Pro Max, a également contribué à limiter la baisse des volumes. Apple a rejoint le mouvement généralisé de hausse des prix, mais son effet s’est limité aux dernières semaines du trimestre.
Une crise des composants qui frappe durement tous les autres acteurs
De son côté, Samsung conserve la première place avec 23 % de parts de marché, malgré un recul de 3 % de ses livraisons sur un an. Le lancement du Galaxy Z Fold8 et le maintien d’une offre stable dans la gamme A sur les marchés émergents ont contribué à soutenir sa position. La situation est plus difficile pour ses concurrents. Xiaomi enregistre la chute la plus marquée du top 5, avec un recul de plus de 30 % sur un an et une part de marché tombée à 10 %. OPPO et Vivo accusent chacun des baisses supérieures à 20 %, leurs parts de marché reculant respectivement à 9 % et 8 %.
Shilpi Jain, analyste senior chez Counterpoint Research, résume la situation de la manière suivante : « Le troisième trimestre consécutif à subir de plein fouet la crise des mémoires confirme la pression qui pèse sur le marché. Cette pénurie pousse les fabricants à revoir leurs stratégies et modifie les habitudes des consommateurs, qui conservent leurs appareils plus longtemps, s’intéressent davantage au reconditionné et privilégient les produits offrant une meilleure valeur ». L’analyste souligne également le fossé grandissant entre le segment premium, où la demande résiste relativement bien, et les modèles d’entrée de gamme, davantage touchés par la hausse des prix.
Counterpoint Research n’anticipe pas de reprise des volumes tant que les coûts et l’approvisionnement en mémoire ne seront pas revenus à la normale. D’ici la fin de l’année, les fabricants devraient donc continuer de privilégier leurs marges au détriment des volumes.