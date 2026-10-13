Apple a livré 22 % des smartphones mondiaux au troisième trimestre 2026, contre 18 % un an plus tôt. La firme californienne n’avait jamais atteint ce niveau pour un troisième trimestre. Elle se rapproche ainsi de Samsung, qui reste numéro un avec 23 %.

Ce résultat est d’autant plus surprenant que la marque à la pomme n’a pas lancé de version de base de l’iPhone 18 durant cette période. L’absence de ce modèle d’entrée de gamme a mécaniquement réduit le volume total des expéditions par rapport à la gamme iPhone 17 un an plus tôt, composée, dès son lancement, de quatre modèles (iPhone Air inclus).

Le démarrage des modèles Pro a pourtant été plus solide que celui de leurs prédécesseurs, particulièrement en Chine et en Inde. La dynamique maintenue par la série iPhone 17, incluant les variantes Pro et Pro Max, a également contribué à limiter la baisse des volumes. Apple a rejoint le mouvement généralisé de hausse des prix, mais son effet s’est limité aux dernières semaines du trimestre.