Le climat n'est pas au beau fixe pour le secteur des ordinateurs. Car les ventes reculent fortement ces derniers mois !
Le secteur de la tech est d'un côté dans une forme exceptionnelle, quand on regarde les activités liées à l'IA. Mais de l'autre, quand on jette un oeil cette fois aux ventes d'appareils électroniques, c'est clairement une autre chanson qui nous est jouée. Les ventes de smartphone sont ainsi en chute libre, tout comme celles des ordinateurs, ainsi que nous le rapportent les derniers chiffres de IDC.
Les ventes mondiales d'ordinateurs ont reculé de 20,1% lors du troisième trimestre 2026
Lors du second trimestre de l'année 2026, les fabricants d'ordinateurs avaient pu observer un léger recul de leurs ventes globales, de -3,8%. Mais le trimestre suivant est clairement d'une autre ampleur !
En effet, on peut observer cette fois durant le troisième trimestre une chute très lourde des ventes, cette fois de -20,1% sur un an. Durant cette période, ce sont 62,7 millions d'unités qui ont trouvé preneur. Mais cet effondrement global cache des disparités entre les différentes marques que l'on peut retrouver en magasin.
Apple s'en sort mieux que les géants du secteur
Car si tous les grands fabricants enregistrent un recul sur la période discutée, certains souffrent plus que d'autres. C'est le cas du numéro 2, HP (19,1% de part de marché), dont les ventes s'effondrent de 30,9%, mais aussi du numéro 3 Dell (12,9% de part de marché), qui affiche une baisse de 25%.
Le numéro 1 mondial Lenovo (24,6% de part de marché) doit aussi faire face à un recul de 22,6% de ses ventes lors du troisième trimestre 2026. En comparaison, Apple, qui n'est pourtant que le numéro 4 mondial (8,5% de part de marché) ne fait face qu'à une baisse de -11,3%.
Et ça ne devrait pas être la fin de la tendance. « Nous ne nous attendons pas à ce que les prix reviennent à leur niveau d’il y a un an. Les prix resteront élevés. Compte tenu de la détérioration de la conjoncture économique, le risque est que les perspectives pour les prochains trimestres s’assombrissent avant de s’améliorer » explique ainsi le directeur de recherche chez IDC, Jitesh Ubrani.