Car si tous les grands fabricants enregistrent un recul sur la période discutée, certains souffrent plus que d'autres. C'est le cas du numéro 2, HP (19,1% de part de marché), dont les ventes s'effondrent de 30,9%, mais aussi du numéro 3 Dell (12,9% de part de marché), qui affiche une baisse de 25%.

Le numéro 1 mondial Lenovo (24,6% de part de marché) doit aussi faire face à un recul de 22,6% de ses ventes lors du troisième trimestre 2026. En comparaison, Apple, qui n'est pourtant que le numéro 4 mondial (8,5% de part de marché) ne fait face qu'à une baisse de -11,3%.

Et ça ne devrait pas être la fin de la tendance. « Nous ne nous attendons pas à ce que les prix reviennent à leur niveau d’il y a un an. Les prix resteront élevés. Compte tenu de la détérioration de la conjoncture économique, le risque est que les perspectives pour les prochains trimestres s’assombrissent avant de s’améliorer » explique ainsi le directeur de recherche chez IDC, Jitesh Ubrani.