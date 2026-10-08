Jusqu’à récemment dans Google Photos, si vous vouliez partager une vidéo à une connaissance et qu’une retouche était nécessaire, il fallait quitter le menu de partage pour faire vos corrections. Pour éviter les allers-retours, Google avait déjà intégré un outil de modification rapide pour les photos en juillet 2025 mais l’option manquait encore cruellement pour les vidéos. Mieux vaut tard que jamais, elle vient enfin de pointer le bout de son nez dans l’application.