Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Photos : la fonction de retouche express, autrefois réservée aux photos, est enfin étendue aux vidéos.
La retouche express arrive pour les vidéos sur Google Photos
Jusqu’à récemment dans Google Photos, si vous vouliez partager une vidéo à une connaissance et qu’une retouche était nécessaire, il fallait quitter le menu de partage pour faire vos corrections. Pour éviter les allers-retours, Google avait déjà intégré un outil de modification rapide pour les photos en juillet 2025 mais l’option manquait encore cruellement pour les vidéos. Mieux vaut tard que jamais, elle vient enfin de pointer le bout de son nez dans l’application.
La nouveauté a été repérée par nos confrères d’Android Authority, dans la version 7.95.0.989626323 de Google photos. Elle permet notamment de corriger les couleurs, mais aussi de recadrer les vidéos et d’ajouter de la musique, du texte et bien plus encore. C’est un peu juste pour les puristes, mais plus que suffisant pour un usage ponctuel.
Comment accéder à ce nouvel outil ?
L’option de retouche express des vidéos n’est disponible que pour les appareils sous Android 14 ou version ultérieure. Pour l’utiliser, il suffit d’ouvrir une vidéo puis :
- De cliquer sur le bouton « Partager » en bas à gauche de l’écran ;D’appuyer sur le bouton « Modifier », visible en bas de la vignette de la vidéo, juste au-dessus des boutons « Créer un lien » et « Ajouter à un album » ;
- De choisir les retouches à faire parmi les options proposées. Vous pouvez, par exemple, demander à l’IA de faire une retouche rapide ou faire des modifications manuelles : recadrer la vidéo, intégrer de la musique ou du texte, corriger le son, rajouter des filtres ou des effets, ajuster le contraste, la luminosité, la vitesse, etc.
Pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité, il faut tout simplement mettre à jour l’application Google Photos dans le Play Store. Si la mise à jour n’apparaît pas, pas de panique : le déploiement est en cours. Il faudra simplement attendre quelques jours pour pouvoir en profiter.