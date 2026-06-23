Un nouvel outil baptisé Moods a été repéré dans le code de Google Photos. À la différence d'un filtre classique, il s'appuierait sur l'intelligence artificielle pour adapter chaque retouche au contenu même de la photo.
Google Photos multiplie les outils pilotés par l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois, entre l'éditeur conversationnel Ask Photos, récemment déployé en France, et les effets de style Remix. La version 7.81 de l'application contient désormais des traces d'une fonction encore inactive, nommée Moods.
Une fonction repérée avant son activation
Le site Android Authority a analysé le fichier APK pour y déceler les prochaines nouveautés. Moods apparaît dans l'onglet "Créer" de l'application, aux côtés d'outils déjà connus comme Remix, Highlight Video, Collage ou Cinematic Photo.
Sur le papier, Moods se distingue des filtres traditionnels. Un filtre applique en général le même réglage de contraste, de saturation ou de teinte à n'importe quelle image, sans tenir compte de son contenu. Moods reposerait à l'inverse sur un traitement effectué sur les serveurs de Google : la photo serait analysée avant que la retouche ne soit appliquée, pour un résultat ajusté à la scène plutôt qu'un calque identique posé sur chaque cliché.
Le code actuel contient huit modèles :
- Airy Minimalist (éclairage propre et rendu épuré) ;
- Crisp 35mm (inspiration argentique à contraste mesuré) ;
- 2000's Cinema (étalonnage façon cinéma des années 2000) ;
- Rich Textures (accent mis sur le détail et la matière) ;
- Pink Digicam (teinte rosée évoquant les appareils numériques du début des années 2000) ;
- Retro Contrast (ombres marquées et couleurs appuyées) ;
- Night Lights (effet de halo pour les scènes nocturnes) ;
- 2000's Night (couleurs nocturnes profondes et grain numérique).
Pour l'heure, il n'est pas encore possible d'utiliser cette fonctionnalité et Google n'a communiqué aucune date de déploiement. Nous évoquions il y a quelques jours l'arrivée en France de l'éditeur conversationnel Ask Photos, qui permet d'appliquer des filtres par la voix ou par écrit. Moods en serait une version plus directe, en un seul tap, sans étape conversationnelle. Nous décrivions début juin une autre fonction repérée par la même méthode, baptisée Soba et liée à la vidéo, laquelle reste elle aussi à l'état de prototype. Reste à savoir si Moods rejoindra l'application dans sa forme actuelle.
Google Photos n'est pas seulement un espace de stockage d'images. C'est aussi un petit studio de retouche photo qui ravira le grand public grâce à ses nombreuses options et des modes d'amélioration par IA.