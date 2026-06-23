Le site Android Authority a analysé le fichier APK pour y déceler les prochaines nouveautés. Moods apparaît dans l'onglet "Créer" de l'application, aux côtés d'outils déjà connus comme Remix, Highlight Video, Collage ou Cinematic Photo.

Sur le papier, Moods se distingue des filtres traditionnels. Un filtre applique en général le même réglage de contraste, de saturation ou de teinte à n'importe quelle image, sans tenir compte de son contenu. Moods reposerait à l'inverse sur un traitement effectué sur les serveurs de Google : la photo serait analysée avant que la retouche ne soit appliquée, pour un résultat ajusté à la scène plutôt qu'un calque identique posé sur chaque cliché.