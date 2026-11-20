La multinationale n’a, certes, pas lésiné sur les efforts pour rassurer les familles, mais elle reste malheureusement silencieuse sur plusieurs points, qui sont d’autant plus importants qu’ils concernent des mineurs : où exactement sont stockés les enregistrements et qui peut les consulter ? En cas d’incident, combien de temps sont conservées les vidéos et dans quelles conditions de sécurité ? Rappelons que le chef de la sécurité d’Uber avait, il y a 4 ans, été condamné pour avoir dissimulé un important vol de données, survenu en 2016. L’entreprise n’est donc pas à l’abri de tout reproche concernant la protection des données.