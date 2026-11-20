Uber souhaite ouvrir les portes de ses VTC à une nouvelle catégorie d’âge : les 10-12 ans. La firme lance un test dans plusieurs villes pilotes pour mesurer l’intérêt des familles.
Décidément, Uber ne manque pas d’imagination. La société de VTC, qui a récemment écopé d’une lourde amende pour avoir laissé ses algorithmes désactiver les comptes de certains chauffeurs, a lancé ses premiers robotaxis à Londres en septembre dernier. Elle a aussi mis sur les routes des vans Uber Karaoké à l’occasion des récents concerts de Céline Dion à Paris.
Uber s’apprête désormais à tester des VTC à destination des pré-ados, sous certaines conditions, bien sûr. Explications.
Uber teste Uber Kids dans certaines villes américaines
Rappelez-vous : Uber avait lancé en 2023 le service Uber for Teens pour permettre aux 13-17 ans de voyager en VTC. L’offre avait été étendue à la France en 2024. L’initiative semble avoir fonctionné puisque la société vise désormais les 10-12 ans : baptisé Uber Kids, le nouveau service a débarqué sans tambour ni trompette aux États-Unis il y a quelques semaines, dans les villes d’Austin au Texas, de Nashville dans le Tennessee et de Madison, située dans l'État du Wisconsin.
Pas question pour l’enfant de commander seul sa course : son parent ou son tuteur doit l’ajouter à son profil familial, suivre une courte formation aux outils de sécurité et être présent lorsque le chauffeur viendra récupérer l’enfant.
- Une interface sobre et intuitive pour simplifier la réservation d'une course
- Un paiement sécurisé et pensé pour faciliter les démarches
- Un service de transport privé combiné au service de restauration Uber Eats
Un trajet ultra-sécurisé pour rassurer les parents
Bien sûr, compte tenu du jeune âge de la clientèle visée, Uber a pris toutes les précautions possibles. La course ne peut avoir lieu qu’entre 5h et 21h et ne comporte aucun arrêt intermédiaire, sauf accord express du tuteur : un GPS s’assure que le conducteur ne fasse pas de détour.
Les parents ont accès à un flux vidéo en direct pendant toute la durée du trajet : l’audio et la vidéo, qui ne peuvent pas être visionnés par le chauffeur, sont enregistrés et chiffrés. Ils sont supprimés au bout de 2 semaines si aucun incident n’est signalé. En cas de problème, ils sont envoyés à Uber.
La multinationale n’a, certes, pas lésiné sur les efforts pour rassurer les familles, mais elle reste malheureusement silencieuse sur plusieurs points, qui sont d’autant plus importants qu’ils concernent des mineurs : où exactement sont stockés les enregistrements et qui peut les consulter ? En cas d’incident, combien de temps sont conservées les vidéos et dans quelles conditions de sécurité ? Rappelons que le chef de la sécurité d’Uber avait, il y a 4 ans, été condamné pour avoir dissimulé un important vol de données, survenu en 2016. L’entreprise n’est donc pas à l’abri de tout reproche concernant la protection des données.
Une rémunération plus attractive pour convaincre les chauffeurs
Côté chauffeurs, Uber souhaite également ne rien laisser au hasard. Seuls les conducteurs les mieux notés et qui ont suivi une formation au préalable peuvent participer à l’expérience. Une mention spéciale « Uber Kids » est notamment indiquée sur les cartes d’offres.
Avant le départ, les chauffeurs doivent impérativement vérifier le code PIN de l’enfant et prendre connaissance des consignes laissées par le parent de la course. Ils doivent ensuite activer eux-mêmes le micro et la caméra de leur téléphone. À l’arrivée, ils doivent confirmer que l'enfant a bien atteint l’entrée du bâtiment où il a été déposé.
Pour motiver les chauffeurs, Uber a décidé d’insister sur l’argument financier : « Une nouvelle façon de gagner de l'argent avec Uber Kids », « Préparez-vous pour Uber Kids – et gagnez de l'argent en même temps ! », peut-on notamment lire sur la page consacrée au nouveau service. Chaque course rapporte en effet 7 $ de plus qu’un trajet UberX classique et la société offre même une prime de 20 $ pour le premier trajet.
Pour l’instant, il ne s’agit que d’un programme pilote, qui pourrait, s’il ne trouve pas son public, être annulé d’ici 1 an. Uber parviendra-t-il à convaincre les parents de lui confier leurs enfants et les chauffeurs d’accepter une responsabilité supplémentaire ? Rendez-vous l’année prochaine pour le verdict.