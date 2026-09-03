On se doutait bien que le retour de Céline Dion sur scène, dès le samedi 12 septembre dans l'immense Plenitude Arena à Nanterre, allait inspirer des initiatives plus ou moins loufoques, et on peut dire que celle dévoilée par Uber ce jeudi est plus qu'étonnante. Si on vous dit karaoké ? Dès lundi prochain, deux vans siglés aux couleurs de l'opération circuleront dans Paris, micros à disposition et playlist sur mesure. Les utilisateurs pourront réserver gratuitement l'option depuis l'application, monter à bord à plusieurs (jusqu'à trois passagers par trajet), et tenter, en prime, de décrocher une place VIP pour l'un des concerts les plus courus de l'année. Un dispositif limité dans le temps, qui promet de belles surprises aux plus téméraires.