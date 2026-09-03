Paris s'apprête à vivre une drôle de semaine, puisqu'Uber dévoile Uber Karaoké, une offre gratuite et plutôt originale qui transforme deux vans en cabines de chant du 7 au 11 septembre, avant le concert de Céline Dion.
On se doutait bien que le retour de Céline Dion sur scène, dès le samedi 12 septembre dans l'immense Plenitude Arena à Nanterre, allait inspirer des initiatives plus ou moins loufoques, et on peut dire que celle dévoilée par Uber ce jeudi est plus qu'étonnante. Si on vous dit karaoké ? Dès lundi prochain, deux vans siglés aux couleurs de l'opération circuleront dans Paris, micros à disposition et playlist sur mesure. Les utilisateurs pourront réserver gratuitement l'option depuis l'application, monter à bord à plusieurs (jusqu'à trois passagers par trajet), et tenter, en prime, de décrocher une place VIP pour l'un des concerts les plus courus de l'année. Un dispositif limité dans le temps, qui promet de belles surprises aux plus téméraires.
Uber lance une expérience surprenante avant le concert de Céline Dion à Paris
L'idée d'Uber est de transformer le temps de trajet en avant-goût du concert. Du 7 au 11 septembre, de 18h à 22h exactement, deux vans Uber Karaoké sillonneront les rues de la capitale, exclusivement dans Paris intra-muros. Sur place, l'ambiance est garantie, et jusqu'à trois passagers pourront chanter à tue-tête, micro en main, le temps du trajet.
Puisqu'il s'agit d'une opération spéciale, pour ne pas dire marketing, Uber précise que la course est entièrement offerte. Pour en profiter, il suffit d'ouvrir l'application, de sélectionner la nouvelle option Uber Karaoké et de tenter sa chance, dans la limite des disponibilités. Le tout sur le principe de premier arrivé, premier servi. La marque joue la carte de l'exclusivité et de l'instantanéité pour créer l'événement.
Le véhicule arborera une décoration entièrement dédiée à l'opération, avec des micros de karaoké et une playlist réunissant les plus grands tubes de Céline Dion. Il y aura peut-être des fous rires, probablement des fausses notes assumées dans tout Paris, mais les fans s'amuseront.
Uber One, ou l'art de transformer un trajet en soirée VIP
Uber ajoute que deux utilisateurs seront tirés au sort pour décrocher bien plus qu'un souvenir sonore. Les membres Uber One, l'abonnement payant de la plateforme, peuvent en effet entrer un code dédié dans l'application, les autres doivent avoir effectué un trajet Uber Karaoké. À la clé, il y a une soirée VIP au concert de Céline Dion le 23 septembre à la Plénitude Arena, accompagnés de la personne de leur choix, avec accès à la loge Uber One. De quoi tenter celles et ceux qui n'ont pas pu attraper de billet parmi les millions de demandes.
Voilà qui donne un peu plus d'épaisseur d'ailleurs au programme Uber One, qui ne veut plus se contenter d'être un programme d'avantages classique, mais devenir une porte d'entrée vers des expériences culturelles diverses. Après des immersions avec Ronisia, Diego Alary ou Samuel Umtiti, le service de fidélité continue de rapprocher ses membres des personnalités et événements qui font l'actualité.
« Nous pensons que les plus grands événements commencent avant même l'arrivée sur place », explique Manon Guignard, responsable de la communication produit et des activations événementielles chez Uber France. Cette opération est limitée dans le temps, elle ne concerne que Paris, ses habitants et touristes, mais elle pourrait bien donner des idées pour d'autres rendez-vous musicaux à venir.
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