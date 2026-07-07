Il aura suffi d’un mot changé sur un symbole très identifié de la capitale pour rallumer la guerre entre taxis et VTC. Au printemps 2025, Uber a diffusé une campagne destinée à promouvoir son offre Taxi, en reprenant les codes du panneau placé sur le toit des taxis parisiens. Sauf que la mention habituelle était remplacée par "Uber parisien". Une liberté créative que le tribunal des activités économiques de Paris n’a pas vraiment goûtée.

Une publicité jugée trop proche du symbole taxi

Pour les juges, la campagne ne relevait pas seulement du clin d’œil. Elle constituait un acte de parasitisme, la plateforme ayant profité de la notoriété et de l’image associées aux taxis parisiens. Le tribunal a aussi retenu une confusion entre deux activités qui restent encadrées différemment : d’un côté les taxis, de l’autre les VTC.

La sanction reste modeste pour un groupe comme Uber, mais elle pèse symboliquement : 40 000 euros de dommages et intérêts pour deux syndicats de taxis, 10 000 euros au titre des frais de justice, et l’interdiction de réutiliser le visuel litigieux. Toute nouvelle infraction pourra entraîner une astreinte de 50 000 euros.