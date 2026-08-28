Google Photos applique aujourd'hui deux délais différents avant d'effacer définitivement un fichier de la corbeille. Selon la documentation officielle de Google, une photo ou une vidéo sauvegardée dans le cloud peut être récupérée pendant 60 jours. Un fichier qui n'a jamais été sauvegardé disparaît en revanche au bout de 30 jours. Il faut donc retenir deux délais différents, selon l'origine du fichier.

Dans le code de la version 7.90, des éléments pointent vers une seule échéance de 30 jours, quel que soit le statut de sauvegarde du fichier. Pour les photos et vidéos sauvegardées, cela reviendrait donc à diviser par deux le délai de récupération actuel. Notons d'ailleurs que les développeurs ayant analysé le code du fichier APK ont même réussi à activer cette fonction avant sa sortie officielle.

Google n'a donné aucune explication officielle. Cependant, d'un côté, on imagine qu'un seul délai serait finalement plus simple à comprendre pour les utilisateurs. De l'autre, ce changement permettrait à Google d'alléger la charge sur ses serveurs, à un moment où les prix de la mémoire et du stockage restent particulièrement élevés.

Aucune date de déploiement n'a été communiquée mais on imagine que la firme californienne préviendra les utilisateurs avant ce changement de délai, puisqu'il s'agit, quand même, de données personnelles.

Rappelons qu'en avril dernier, Google introduisait Clean up this day, une nouvelle fonctionnalité permettant de faire le tri dans ses clichés façon Tinder. Au lieu de plisser les yeux pour essayer de deviner le contenu d'une image ou de cliquer sur un visuel puis d'appuyer sur le bouton corbeille, il suffit alors de faire défiler les contenus et de swiper vers la gauche pour supprimer une photo ou vers la droite pour la conserver dans sa galerie.