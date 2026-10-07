Orange a dévoilé, mercredi soir, son Décodeur Home Cinema, un boîtier TV doté de quatre haut-parleurs signés Bang & Olufsen et compatible Dolby Atmos. Réservé aux abonnés Livebox Max, il peut être complété par deux enceintes sans fil.
Avec son nouveau Décodeur Home Cinema, disponible depuis ce mercredi 7 octobre 2026, Orange s'adresse à toutes celles et ceux pour qui le son associé à leur télévision est un vrai élément à prendre en compte. L'opérateur historique a décidé de confier l'acoustique du boîtier à l'iconique marque danoise Bang & Olufsen. Celui-ci est compatible Dolby Atmos, 4K et Dolby Vision, en plus d'embarquer le Google Play Store et d'accueillir jusqu'à deux enceintes sans fil en option. Un vrai pari pour Orange, fait sur un terrain que la concurrence a délaissé, pendant que Free fait encore languir ses abonnés avec son futur player.
Le nouveau décodeur TV d'Orange donne de la voix
Pour en arriver à proposer un tel décodeur TV, Orange est parti du constat que neuf foyers français sur dix ont encore un téléviseur, et que chacun consacre en moyenne 4h14 aux contenus vidéo, peu importe le support. Pourtant, la majorité des ménages n'a pas de barre de son. L'opérateur a donc choisi de l'intégrer au décodeur lui-même, avec un boîtier compact, plutôt élégant, habillé d'un tissu gris chiné, et conçu pour trouver sa place devant l'écran. À l'intérieur, quatre haut-parleurs se répartissent les rôles. On a un woofer pour les basses, deux éléments latéraux pour spatialiser le son, et une voie centrale chargée de rendre les dialogues bien nets.
Les ingénieurs de Bang & Olufsen ont conçu et ajusté la partie audio, pour coller au plus près de l'intention des artistes. Orange avait d'ailleurs déjà servi une recette voisine en Espagne, avec un décodeur sonorisé par l'entreprise danoise. On peut donc y ajouter le Dolby Atmos, qui ne résonne pas en canaux gauche et droite mais décrit l'endroit où chaque son doit exister dans l'espace, autour du spectateur et même au-dessus.
Orange dit être le premier opérateur en France à l'offrir sans équipement supplémentaire. Aucun des quatre haut-parleurs annoncés ne semblant viser le plafond, l'effet de hauteur devrait reposer sur le traitement numérique, une promesse qu'il faudra vérifier à l'écoute.
Concernant l'image, car nous parlons au final bien d'un décodeur TV, le boîtier d'Orange coche toutes les cases, avec 4K, HDR10+ et Dolby Vision, des technologies qui élargissent la palette de couleurs et de luminosité sur les téléviseurs compatibles. Le changement le plus marquant est pourtant logiciel. Orange, jusqu'ici seul grand opérateur sans décodeur ouvert aux applications Android, intègre enfin le Google Play Store, avec applis et jeux à télécharger. Les grandes plateformes de streaming et le replay des principales chaînes sont préinstallés, et le contrôle du directeur comme l'enregistreur multi-écrans répondent présents. Avec un simple câble HDMI, une connexion Wi-Fi possible et une seule télécommande pour piloter le téléviseur, l'installation est à la portée de tous. Le boîtier, et c'est le petit plus qu'on apprécie, peut même servir d'enceinte connectée pour diffuser la musique de son téléphone.µ
Deux enceintes sans fil pour compléter le décor
On le disait, deux enceintes sans fil au design ovale peuvent compléter l'ensemble et envelopper la pièce d'un soin à 360°. Elles reposent sur Dolby Atmos FlexConnect, la techno développée par Dolby en 2023 qu'Orange assure être le premier opérateur au monde à proposer. On comprend tout à fait son intérêt d'ailleurs, puisque les enceintes se calibrent automatiquement selon la configuration de la pièce, sans imposer d'emplacement précis. Jusqu'ici, ce rôle de chef d'orchestre revenait surtout au téléviseur, à l'image des modèles premium LG de 2026. Notons que le décodeur et les enceintes sont conçus, nous dit Orange, à partir de plastiques et de tissus 100 % recyclés et recyclables.
Le Décodeur Home Cinema d'Orange est uniquement proposé avec l'abonnement Livebox Max, le plus coûteux chez l'opérateur, dont le prix ne bouge pas d'ailleurs, à savoir 47,99 euros par mois pendant un an pour les nouveaux clients, puis 57,99 euros par moins au-delà, avec un engagement de douze mois. Ce tarif tient compte d'un remboursement différé sur facture, puisqu'une partie de la somme n'est restituée qu'après coup. L'offre accorde aussi 5 euros de remise mensuelle par plateforme souscrite depuis Orange, que ce soit sur Disney+, Netflix, Ligue1+ pour les amateurs de foot, et HBO Max.
Le décodeur est accessible aux nouveaux comme aux actuels clients. S'agissant des frais, comptez 49 euros de mise en service, 50 euros pour le décodeur (plus 40 euros de frais d'échange pour les clients Orange), et 80 euros pour les enceintes optionnelles. Soit 179 euros pour un nouvel abonné qui prendrait l'ensemble.
En tout cas, le positionnement d'Orange est audacieux. On sait que chez Free, le Player Devialet, lancé à 480 euros en 2018 avec la Freebox Delta, n'est aujourd'hui plus commercialisé ni fabriqué. Un demi-échec pour l'opérateur de Xavier Niel. La Freebox Ultra, qui elle est une réussite, se contente du décodeur TV de la Freebox Pop, en attendant le super player promis pour début 2027. Bouygues Telecom a, de son côté, plutôt misé sur l'image avec son décodeur b.tv, compatible Dolby Atmos mais sans haut-parleurs, dont la puce dédiée à l'IA sert aussi à traduire des sous-titres en direct. Quant à l'enceinte du décodeur de la SFR Box 8, elle n'a jamais été pensée pour remplacer une barre de son, et l'avenir de l'opérateur de joue désormais dans son rachat par ses trois concurrents.