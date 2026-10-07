En tout cas, le positionnement d'Orange est audacieux. On sait que chez Free, le Player Devialet, lancé à 480 euros en 2018 avec la Freebox Delta, n'est aujourd'hui plus commercialisé ni fabriqué. Un demi-échec pour l'opérateur de Xavier Niel. La Freebox Ultra, qui elle est une réussite, se contente du décodeur TV de la Freebox Pop, en attendant le super player promis pour début 2027. Bouygues Telecom a, de son côté, plutôt misé sur l'image avec son décodeur b.tv, compatible Dolby Atmos mais sans haut-parleurs, dont la puce dédiée à l'IA sert aussi à traduire des sous-titres en direct. Quant à l'enceinte du décodeur de la SFR Box 8, elle n'a jamais été pensée pour remplacer une barre de son, et l'avenir de l'opérateur de joue désormais dans son rachat par ses trois concurrents.