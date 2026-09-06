Présentée à l’occasion de l’IFA, la barre de son TCL Q95K permet à la marque de se rapprocher de Samsung et ses HW-Q930H et Q990H. Livrée avec un petit caisson de basses cubique et des satellites arrière, cet ensemble assez haut de gamme, créé en partenariat avec Bang & Olufsen, ne manque pas d’arguments. Parallèlement, deux déclinaisons simplifiées apparaissent : Q85K et Q75K.
Contrairement à ses créations précédentes, qui à l’exception des Z100 (voire de la Q85H) restaient encore campées entre l’entrée et le milieu de gamme, TCL monte ici ses ambitions d’un cran. L’objectif est d’enfin proposer des produits haut de gamme, tout en restant sous la barre symbolique des 1000 euros. Connectique complète, dimension connectée, Surround, Atmos, rien ne manque en théorie.
Complète, à la verticale ou l’horizontal
Modèle assez fin et premium, la barre TCL Q95K et son design parallélépipédique rappelle par certains aspects (pas vraiment plus) la Samsung QS90H. La marque n’a pas encore donné de chiffres officiels, mais sa longueur semble autour de 100 – 110 cm, adaptée donc aux écrans de 55-75 pouces.
Mettant l’accent sur une finition en métal, elle dispose d’un véritable afficheur placé derrière sa grille, de boutons physiques, et d’une sorte de piètement particulièrement stable intégré aux extrémités.
L’une des caractéristiques de la Q95K est son fonctionnement en position murale, position qui nécessite une orientation verticale avec le dos inversé (connectique vers le bas). TCL n’a pas complètement symétrisé l’architecture, puisque la façade possède plus de haut-parleurs que la face supérieure, cette seconde position est donc un peu moins performante en théorie.
Côté connectique, nous avons pu vérifier que la Q95K comprenait un port HDMI eARC, et surtout deux entrées HDMI compatibles 4K/120 Hz (VRR et ALLM), une telle qualité n’étant présente que sur le vaisseau amiral Q990 chez Samsung. Pour la connectivité, le module Wifi permet d’apporter une compatibilité Airplay 2, Google Cast Lite, et Spotify Connect.
11.1.4 modulable, made with B&O
Plus qu’une barre, la TCL Q95K se présente comme un ensemble complet, puisque viennent se greffer un caisson de basses au format cubique, et deux satellites arrière. Clairement, le design caisson nous a un peu perturbé, celui-ci étant très proche (pour ne pas dire autre chose) de celui des modèles Samsung récents. Ce subwoofer très compact s’appuie sur une architecture à deux haut-parleurs de 17,8 cm (7 pouces) montés dos à dos.
Les satellites utilisent quant à eux deux haut-parleurs large-bande, un en position frontal, l’autre en up-firing (Atmos).
L’ensemble, barre + caisson + satellite, affiche une topologie 11.1.4, et intègre pas moins de 22 haut-parleurs au total, soit 16 dans la barre de son, le tout pour 1420 W de puissance.
Celle-ci regroupe évidemment des haut-parleurs frontaux et Atmos, et une nouvelle version de sa technologie Ray-Danz (sorte de réflecteur sonore) pour la dispersion Surround. La spatialisation sera également optimisée par le principe de calibration automatique AI Sonic Adaptation.
L’ensemble est sous les auspices de Bang & Olufsen, qui a selon TCL collaboré à la fois sur la conception des haut-parleurs et sur les réglages sonores, notamment l’intégration de la fameuse roue Beosonic.
La TCL Q95K sera disponible prochainement au tarif de 1000 euros. C’est là qu’apparaissent les deux versions simplifiées du produit, baptisés Q85K et Q75K. Ici tout est très simple :
- la TCL Q85K est une Q95K sans les satellites arrière : 800 euros
- la TCL Q75K est une Q95K avec seulement la barre : 700 euros
Clairement, à moins de manquer vraiment de place, la Q95K parait être la plus intéressante des trois configurations.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.