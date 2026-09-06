Présentée à l’occasion de l’IFA, la barre de son TCL Q95K permet à la marque de se rapprocher de Samsung et ses HW-Q930H et Q990H. Livrée avec un petit caisson de basses cubique et des satellites arrière, cet ensemble assez haut de gamme, créé en partenariat avec Bang & Olufsen, ne manque pas d’arguments. Parallèlement, deux déclinaisons simplifiées apparaissent : Q85K et Q75K.