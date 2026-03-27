La série C6K se poursuit, avec désormais un C6K Pro qui conserve un rôle stratégique chez TCL : celui d’ouvrir l’accès au MiniLED sans faire exploser les tarifs. La fiche technique reste assez solide pour cette catégorie, avec une dalle QD-MiniLED, un rafraîchissement natif 144 Hz, Google TV, un système audio Onkyo 2.1 compatible Dolby Atmos, ainsi qu’un processeur AiPQ Pro et un pic lumineux annoncé à 1 000 cd/m². Sur les différentes diagonales, TCL fait aussi progresser le nombre de zones de gradation locale, de 180 zones sur le 55 pouces à 512 zones sur le 98 pouces. Le C6K Pro se distingue aussi par un design légèrement revu, avec un pied différent selon les versions, tandis que la base technique reste proche du C6K déjà connu.



La série repose sur une dalle HVA, avec compatibilité Dolby Vision IQ, HDR10+, VRR, ALLM et FreeSync Premium Pro. Voici les tarifs annoncés pour le C6K Pro :