Après avoir réussi à s'imposer méthodiquement dans le paysage, notamment grâce à son offre MiniLED, TCL affine encore sa stratégie en 2026 avec une gamme mieux hiérarchisée, mais aussi plus ambitieuse encore sur le haut de gamme. Prix, disponibilités et autres détails, on vous dit tout.
Le constructeur met cette fois en avant sa nouvelle série SQD-Mini LED (sa 8ᵉ génération de TV MiniLED), qui doit incarner une montée en précision sur la couleur, le contraste et la gestion du rétroéclairage, sans renoncer à sa recette habituelle : des diagonales généreuses et des prix souvent agressifs.
Cette nouvelle offensive ne se résume toutefois pas au seul SQD-MiniLED. TCL structure désormais clairement son offre entre C6K Pro, C7L, C8L et X11L, tout en introduisant au passage son premier téléviseur RGB MiniLED, le RM9L. L’ensemble compose une gamme 2026 particulièrement large, qui va du MiniLED relativement accessible au très grand format premium.
TCL C6K Pro : le point d’entrée MiniLED de la gamme 2026
La série C6K se poursuit, avec désormais un C6K Pro qui conserve un rôle stratégique chez TCL : celui d’ouvrir l’accès au MiniLED sans faire exploser les tarifs. La fiche technique reste assez solide pour cette catégorie, avec une dalle QD-MiniLED, un rafraîchissement natif 144 Hz, Google TV, un système audio Onkyo 2.1 compatible Dolby Atmos, ainsi qu’un processeur AiPQ Pro et un pic lumineux annoncé à 1 000 cd/m². Sur les différentes diagonales, TCL fait aussi progresser le nombre de zones de gradation locale, de 180 zones sur le 55 pouces à 512 zones sur le 98 pouces. Le C6K Pro se distingue aussi par un design légèrement revu, avec un pied différent selon les versions, tandis que la base technique reste proche du C6K déjà connu.
La série repose sur une dalle HVA, avec compatibilité Dolby Vision IQ, HDR10+, VRR, ALLM et FreeSync Premium Pro. Voici les tarifs annoncés pour le C6K Pro :
- TCL 55C6K Pro : 799 €
- TCL 65C6K Pro : 999 €
- TCL 75C6K Pro : 1 599 €
- TCL 85C6K Pro : 1 799 €
TCL C7L : le ticket d'entrée du SQD-Mini LED
Avec le C7L, TCL monte clairement d’un cran. On bascule ici vers le SQD-MiniLED, avec une ambition plus marquée sur la couleur, la luminosité et le contraste. La série revendique une couverture allant jusqu’à 100 % du BT.2020, un processeur TSR AiPQ, une dalle 144 Hz, l’audio Bang & Olufsen, ainsi qu’une compatibilité Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS:X.
C’est aussi une série où TCL augmente nettement le nombre de zones de gradation locale. TCL annoncent ainsi 800 zones sur le 55 pouces, 1 152 zones sur le 65 pouces, 1 352 zones sur le 75 pouces, 1 624 zones sur le 85 pouces et 2 176 zones sur le 98 pouces, avec une luminosité qui grimpe à 2 700 cd/m² sur le 55 pouces puis 3 000 cd/m² sur les diagonales supérieures. Voici les tarifs annoncés, du 55 au 98 pouces :
- TCL 55C7L : 1 099 €
- TCL 65C7L : 1 499 €
- TCL 75C7L : 1 999 €
- TCL 85C7L : 2 299 €
- TCL 98C7L : 3 299 €
TCL C8L : le vrai cœur du haut de gamme SQD-Mini LED
Au-dessus, le C8L apparaît comme l’une des séries les plus stratégiques de TCL pour 2026. Il reprend la base SQD-MiniLED, mais avec des curseurs encore plus élevés. TCL met ici en avant une couverture allant jusqu’à 100 % du BT.2020, un panneau présenté comme plus avancé avec filtre antireflet, bordure quasi invisible et traitement ultra-colour, ainsi qu’un processeur TSR AiPQ, une dalle 144 Hz et un système audio Bang & Olufsen.
Les écarts entre diagonales deviennent particulièrement parlants. TCL annonce 1 008 zones sur le 55 pouces, 2 040 zones sur le 65 pouces, 2 584 zones sur le 75 pouces, 3 200 zones sur le 85 pouces et 4 032 zones sur le 98 pouces. La luminosité progresse elle aussi fortement, avec 3 000 cd/m² sur le 55 pouces, 5 000 cd/m² sur le 65 pouces, 5 500 cd/m² sur le 75 pouces et jusqu’à 6 000 cd/m² sur les 85 et 98 pouces. Les tarifs témoignent également d'une série qui se positionne idéalement sur le rapport performances/prix :
- TCL 55C8L : 1 199 €
- TCL 65C8L : 1 799 €
- TCL 75C8L : 2 199 €
- TCL 85C8L : 2 799 €
- TCL 98C8L : 3 799 €
TCL X11L : le sommet de la hiérarchie SQD-MiniLED
Le X11L occupe la place la plus élevée dans la hiérarchie SQD-MiniLED de TCL. C’est lui que le constructeur présente comme son modèle le plus ambitieux sur cette technologie, avec panneau WHVA 2.0 Ultra, design très fin, traitement vidéo renforcé, audio Bang & Olufsen et chiffres de luminosité comme de gradation encore supérieurs à ceux du C8L. TCL évoque jusqu’à 20 736 zones sur le 98 pouces, 14 400 zones sur le 85 pouces et 11 520 zones sur le 75 pouces, avec jusqu’à 10 000 cd/m² sur les plus grandes diagonales.
TCL le place donc clairement au sommet de sa gamme SQD-MiniLED 2026 et introduit par ailleurs une diagonale supplémentaire avec le modèle de 75 pouces. Voici les tarifs annoncés pour cette série :
- TCL 75X11L : 4 299 €
- TCL 85X11L : 6 499 €
- TCL 98X11L : 8 999 €
TCL RM9L : un premier téléviseur RGB Mini LED en complément de la gamme
En parallèle de sa famille SQD-Mini LED, TCL introduit aussi le RM9L, présenté comme son premier téléviseur RGB MiniLED commercialisé, alors que la technologie en est à sa quatrième génération chez TCL. La marque le décrit comme un modèle de référence pour cette nouvelle approche, avec dalle MiniLED RGB, un panneau WHVA 2.0 Ultra, le processeur TSR AiPQ, et bien sûr Google TV et un système audio Bang & Olufsen.
Les chiffres varient selon la taille, mais TCL annonce 8 736 zones de couleur sur le 85 pouces, 11 520 zones sur le 98 pouces et 16 848 zones sur le 115 pouces. La luminosité suit la même progression, avec 4 000 cd/m² sur le 85 pouces, 6 000 cd/m² sur le 98 pouces et 9 000 cd/m² sur le 115 pouces. Les fiches produits évoquent aussi une couverture couleur allant jusqu’à 100 % du BT.2020.
TCL ne le présente donc pas comme le cœur de sa gamme, mais bien comme une ouverture technologique supplémentaire au sein de son catalogue 2026. En voici les tarifs annoncés :
- TCL 85RM9L : 5 999 €
- TCL 98RM9L : 7 999 €
- TCL 115RM9L : 12 999 €