frigolu

Je viens de changer d’opérateur après avoir consulté une carte du même type. Mais en regardant la carte que j’ai consulté, il faut comprendre deux choses : la situation est vraiment très variable d’un endroit à un autre, et ce ne sont que des ESTIMATIONS. Il n’y a pas des analyseurs de spectre dans toutes les rues de France qui mesurent les ondes radios à chaque intersection. Pour tester un réseau mobile, on doit utiliser un appareil connecté au réseau visé.

Les OS n’exposent pas les outils nécessaires (bien qu’ils le pourraient), car c’est complexe et très lent de scanner les réseaux disponibles et de mesurer leur RSSI. L’estimation donnée par la carte de l’ARCEP est fausse chez moi. Pour tester, j’ai du commander 2 cartes SIM supplémentaires (j’ai déjà deux opérateurs pour deux numéros perso/pro). Donc un peu moins de 20 balles pour tester (car j’ai évidemment pris des SIM moins chères chez des MVNO). Et là, les cartes de qualité du réseau ont tout faux. Alors qu’elles me présentent Orange comme le meilleur à mon adresse, c’est l’avant dernier (juste avant Free). J’ai testé en condition réelle, au même endroit, au même moment, pendant une dizaine de minutes avec chaque SIM. De plus, ces estimations ne peuvent pas évaluer le réseau à l’intérieur des maisons. Ma maison comporte des murs en pierre de 80cm, avec des triples vitrages, et bien les micro ondes ont un peu de mal à traverser. D’ailleurs, même les ondes de basse fréquence sont fortement atténuées au delà de ce que j’aurais imaginé.

Voilà ce que j’en pense : la seule façon de savoir, c’est de commander plusieurs cartes SIM et de tester, puis de ne conserver que la meilleure. Maintenant que la plupart des offres sont sans engagement, c’est facile à faire, mais ça a un coût.