Orange reste le meilleur réseau mobile de France selon le bilan 2026 de l’ARCEP, publié ce mardi. Bouygues Telecom offre pourtant les meilleurs appels en ville, alors que la connexion compliquée dans les zones rurales et à bord des TGV.
L'ARCEP, l'autorité des télécoms, a rendu ce mardi 17 novembre son verdict annuel sur la qualité des réseaux mobiles en France, fruit de plus d'un million de tests menés entre les mois de mai et août dans tous les départements de l'Hexagone. Orange conserve la première place au niveau national, mais le classement se rebat dès que l'on regarde de plus près les villes ou les campagnes. Et si les quatre opérateurs progressent, un terrain leur résiste toujours, sans grande surprise le train, où passer un coup de fil tient encore de la loterie.
Meilleur opérateur mobile : Orange en tête, mais pas sur tous les tableaux
Par définition, sur le mobile, le critère le plus important, c'est en théorie la voix. Sur l'ensemble du territoire, 93 % des appels passés sur le réseau d'Orange sont jugés en qualité parfaite, c'est-à-dire tenus deux minutes sans coupure ni grésillement. Bouygues Telecom (91 %) et SFR (90 %) suivent, à égalité, devant Free Mobile (88 %). Chacun gagne deux à quatre points sur un an. Les SMS d'Orange arrivent en moins de dix secondes dans 98 % des cas. Free Mobile, lui, s'invite à ses côtés sur les appels passés via les applications de messagerie instantanée. Les deux opérateurs se partagent la tête (90 % et 92 %), devant SFR (88 %), puis Bouygues Telecom (85 %).
Ensuite, vient l'internet mobile, ô combien important aujourd'hui dans la mesure où le téléphone est devenu un vrai hub de connectivité pour les utilisateurs. L'ARCEP raisonne par paliers. C'est-à-dire 3 Mbit/s, on navigue sur le web. À 8 Mbit/s, on regarde une vidéo sans patienter. À 30 Mbit/s, on peut compter sur des outils collaboratifs ou professionnels. Toutes zones confondues, Orange franchit ces trois seuils dans 94 %, 90 % et 82 % des cas, seul en tête. Derrière, impossible de départager SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, car le régulateur ne classe un opérateur derrière un autre que si l'écart dépasse la marge d'erreur. Ça se répète d'ailleurs dans les zones dites intermédiaires, ni vraiment urbaines ni tout à fait rurales. Orange dépasse ici les 30 Mbit/s dans 91 % des mesures, contre 84 à 85 % pour ses concurrents.
En ville, la hiérarchie se brouille un peu plus. Dans les zones denses, c'est Bouygues Telecom qui offre les appels les plus nets (98 %), un point devant Orange, et les deux opérateurs se partagent la tête pour l'envoi de données à 3 Mbit/s (95 % et 94 %). Orange reprend l'avantage dès qu'il s'agit de télécharger vite, puisque 95 % de ses mesures dépassent 30 Mbit/s, contre 92 % pour Bouygues et SFR, et 85 % seulement pour un Free Mobile nettement distancé. Il affiche aussi 98 % de pages web chargées en moins de cinq secondes, tandis qu'en streaming Bouygues et lui atteignent 99 %.
À la campagne et dans le train, le réseau mobile perd le fil
Loin des centres urbains, le bilan de l'ARCEP change de visage. En zones rurales, seules 53 à 60 % des mesures dépassent les 30 Mbit/s selon les opérateurs, contre 85 à 95 % en zones denses. Orange en profiter pour creuser l'écart, avec 88 % d'appels parfaits, quand SFR, Free Mobile et Bouygues Telecom se tiennent entre 80 et 82 %, et 95 % de SMS livrés en moins de dix secondes. Free Mobile, discret en ville, se montre ici sous son meilleur jour. L'opérateur de Xavier Niel égale Orange au-delà de 30 Mbit/s (60 %). Il le rejoint en tête sur le streaming (89 % contre 92 %, un écart plutôt faible) et prend la deuxième place en navigation web (81 %). Bouygues Telecom, si à l'aise en zones denses, décroche en revanche sur l'internet mobile. Il est dernier aux seuils de 3 et 8 Mbit/s (79 % et 70 %), et ne dépasse 30 Mbit/s que dans 53 % des cas, en plus de n'afficher que 77 % de pages chargées en moins de cinq secondes.
Sans vouloir nourrir les clichés du train, sur les rails, c'est assez compliqué. Dans les TGV, Orange maintient 77 % des appels pendant deux minutes, quand ses trois concurrents plafonnant à 67-68 %. Dans les Intercités et TER, il descend à 68 %, devant Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR, ex æquo entre 61 et 64 %. Si l'on espère une conversation sans le moindre accroc, la chute est vertigineuse, puisqu'à peine 30 à 44 % des appels en TGV, et 35 à 46 % en Intercités et TER. Ce sont les plus bas scores de toute l'enquête, et Orange signe à chaque fois le meilleur résultat. Naviguer à grande vitesse n'est guère plus simple, avec 79 % des pages qui s'affichent en moins de cinq secondes chez Orange, contre 71 % chez SFR et Bouygues et 67 % chez Free. Le métro, à l'inverse, fait figure d'élève modèle, avec 98 % d'appels réussis chez SFR et Bouygues. Sur la route, SFR, Bouygues et Orange se tiennent entre 92 et 93 %, devant Free (88 %). Dans les RER et Transiliens, les quatre opérateurs font jeu égal (87 à 90 %).
L'ARCEP a élargi sa grille de lecture avec deux nouveaux indicateurs. Le premier, la latence, traduit la réactivité du réseau, un critère décisif pour le jeu en ligne ou la visioconférence. Mesurée vers un même serveur neutre pour les quatre opérateurs, elle reste sous la barre des 50 ms dans 82 % des cas, une proportion qui grimpe à 90 % en zones denses mais retombe à 70 % à la campagne. Le second s'intéresse au débit montant, devenu stratégique à l'heure de l'IA et du partage de fichiers dans le cloud. Si l'envoi simple (1 Mbit/s) ne pose quasiment aucun problème en zones denses et intermédiaires (99 % des mesures), le seuil de 3 Mbit/s fait davantage le tri : Orange (87 %) et Bouygues Telecom (86 %) arrivent en tête, devant SFR (85 %), tandis que Free Mobile décroche (78 %, et 69 % en zones rurales). L'ARCEP glisse toutefois deux réserves : la 5G SA, la « vraie » 5G autonome, n'a pas été mesurée, et les fortes chaleurs de l'été ont pu perturber ponctuellement certains terminaux, sans remettre en cause la représentativité des résultats. Les données brutes sont déjà accessibles en open data, en attendant leur intégration très prochaine dans l'outil cartographique Mon réseau mobile.