Le classement mondial 5G d'Opensignal pour 2026, publié mardi, place deux opérateurs français aux avant-postes. Orange s'illustre sur le débit, Free sur la fiabilité, tandis que SFR et Bouygues Telecom ne décrochent aucune distinction.
Opensignal a publié ses 5G Global Awards 2026, un palmarès établi à partir de milliards de mesures réalisées sur les smartphones des utilisateurs entre le 1er janvier et le 29 juin. Sept critères ont été passés au peigne fin, et au bout du compte, la société indépendante d'analyse mobile a rendu ce mardi 29 septembre un verdict qui laisse peu de place au chauvinisme. La France ne remporte aucune catégorie, même si l'opérateur historique, Orange, s'invite parmi les réseaux 5G les plus rapides de sa catégorie, et Free parmi les plus fiables au monde. Ailleurs, nos opérateurs frôlent parfois les lauréats à quelques dixièmes de point près, ce qui rend la lecture du palmarès assez intéressante.
Orange fonce et Free tient bon : la 5G française a ses têtes d'affiche
Commençons par la vitesse. Opensignal a fait le choix de répartir les pays en deux groupes selon leur superficie, et la France concourt dans la cour des grands, face aux États-Unis, au Brésil ou à l'Allemagne. Avec 280,3 Mbit/s de débit descendant (vitesse en téléchargement) en 5G, Orange s'y classe 9e et décroche le titre de « 5G Global Leader ». C'est le Brésilien Vivo qui trône en tête, avec 44 Mbit/s d'avance sur l'opérateur français.
Le résultat est d'autant plus flatteur qu'aucun opérateur n'apparaît dans le top 20 en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Seul T-Mobile, mais non pas en Allemagne mais en Pologne, figure parmi les leaders, tandis que l'Espagnol DIGI pointe au 12e rang (266,4 Mbit/s). Aucun Français n'est en revanche parmi les quinze plus fortes accélérations de l'année, un classement écrasé par le Péruvien Bitel et son bond de 226,9 Mbit/s.
Free, de son côté, se distingue sur un terrain moins spectaculaire peut-être, mais tout aussi précieux, peut-être plus même, à savoir la fiabilité. Avec 970,3 points sur une échelle de 100 à 1 000, il décroche lui aussi un titre de leader, de justesse, puisqu'il est 11e sur les 12 opérateurs distingués. Les Japonais au (981,4) et SoftBank (980,5) s'emparent de la victoire, tandis qu'Orange talonne Free, 16e avec 967,7 points.
En vidéo, Orange et Bouygues Telecom ne déméritent pas, SFR absent
Sur la vidéo en 5G, ça se joue à un cheveu. Opensignal y a sacré douze lauréats, sans décerner le moindre titre de leader. Le dernier d'entre eux, le Finlandais Telia, affiche 78,3 points sur 100. Orange (78) et Bouygues Telecom (77,9), 17e et 18e, pointent à trois et quatre dixièmes de lui. Orange Pologne figure, lui, parmi les heureux élus, avec 78,5 points.
Ailleurs, le bilan est plus timide. Aucun opérateur de l'Hexagone ne se hisse dans le top 20 de la couverture 5G, menée par T-Mobile USA (8,4 sur 10). Aucun non plus parmi les distingués du jeu mobile ou du temps passé en 5G, nouvel indicateur de cette édition. Sur les appels passés par des applications de type WhatsApp ou autres, Orange affiche l'une des quinze plus fortes progressions annuelles (+2,7 points, 12e ex æquo). C'est encore trop peu pour rejoindre les cinq « Rising Stars » de la catégorie.
Et SFR, dans tout ça ? Contrairement à certains opérateurs étrangers écartés faute d'une 5G assez étendue, l'opérateur au carré rouge a d'après nos constatations bien été retenu dans l'analyse d'Opensignal, mais il repart sans la moindre distinction. De quoi mesurer le chemin à parcourir pour lui. La Finlande rafle douze récompenses avec trois opérateurs, et Deutsche Telekom en cumule quatre, dont une victoire sur le jeu mobile. La 5G française tient son rang et fait assez bonne figure, sans que l'on puisse toutefois dire qu'elle domine la concurrence.