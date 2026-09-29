Opensignal a publié ses 5G Global Awards 2026, un palmarès établi à partir de milliards de mesures réalisées sur les smartphones des utilisateurs entre le 1er janvier et le 29 juin. Sept critères ont été passés au peigne fin, et au bout du compte, la société indépendante d'analyse mobile a rendu ce mardi 29 septembre un verdict qui laisse peu de place au chauvinisme. La France ne remporte aucune catégorie, même si l'opérateur historique, Orange, s'invite parmi les réseaux 5G les plus rapides de sa catégorie, et Free parmi les plus fiables au monde. Ailleurs, nos opérateurs frôlent parfois les lauréats à quelques dixièmes de point près, ce qui rend la lecture du palmarès assez intéressante.