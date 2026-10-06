Souhaitant faire « profiter davantage de personnes des avantages de l’IA », OpenAI va bientôt tester de nouvelles publicités illustrées au sein de ChatGPT.
Après avoir juré que la pub serait un « dernier recours », OpenAI a lancé des publicités dans les plans gratuits mais aussi payants de ChatGPT en février dernier. Ce « petit test » a rapidement permis à la firme d’engranger plus de 100 millions de dollars de revenus annualisés en 6 semaines.
Il n’en fallait pas plus pour qu’OpenAI s’emballe : l’entreprise a recruté en Europe pour construire sa propre régie publicitaire avant de lancer en août dernier ChatGPT Ads dans 31 marchés européens, France comprise. Et apparemment, ce n’est que le début.
Un nouveau format de publicité visuelle arrive dans ChatGPT
Les annonces publicitaires ont pointé le bout de leur nez dans ChatGPT cette année, au grand dam de certains utilisateurs. Qu’à cela ne tienne, OpenAI vient de lancer un tout nouveau format visuel, qui sera, cette fois-ci, visible pendant le traitement des requêtes. Il sera, dans un premier temps, testé lors de la génération d’images.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Le test va démarrer dans le courant du mois d’octobre et sera limité aux États-Unis avec un petit groupe d’annonceurs triés sur le volet. Impossible, pour le moment, de savoir si un déploiement plus large est prévu pour plus tard. Dans le même temps, la régie d’OpenAI s’est dotée de nouveaux outils de mesure pour aider les professionnels à suivre les conversions, identifier ce qui déclenche une action de la part de l’utilisateur et mesurer l’impact réel des campagnes.
Les premiers résultats sont prometteurs et ne manqueront pas d’attirer l’attention des annonceurs : « WorkMagic a constaté une hausse statistiquement significative pour la marque de bien-être Dose, avec 67 % des achats incrémentaux provenant de tout nouveaux clients. Et selon Triple Whale, 93 % des visiteurs de Portland Leather provenant de ChatGPT Ads étaient de nouveaux visiteurs. »
OpenAI joue la carte de la prudence et de l’optimisme
Si OpenAI a de quoi séduire de nouveaux annonceurs, elle devra, en revanche, mettre les bouchées doubles pour ses utilisateurs. Dans son billet de blog, la firme se veut donc rassurante : elle précise que les publicités seront clairement signalées et qu’elles n’auront aucun impact sur les réponses de ChatGPT. Aucune annonce ne sera, de plus, diffusée auprès de profils émotionnellement vulnérables ou au sein de conversations jugées sensibles.
Des programmes pilotes menés en collaboration avec DoubleVerify et Integral Ad Science permettront également de vérifier le bon fonctionnement de ces garde-fous dans un environnement de test, sans accès aux échanges privés des utilisateurs.
Pour faire passer la pilule, OpenAI en a aussi dit un peu plus sur l’utilité de ces nouvelles pubs : « Notre nouveau format publicitaire visuel aide les utilisateurs à découvrir des produits et services et à imaginer leur place dans leur quotidien, tout en offrant aux annonceurs de nouvelles façons de raconter leur histoire en images. » Cette argument sera-t-il suffisamment convaincant ? Rien n’est moins sûr…