Le test va démarrer dans le courant du mois d’octobre et sera limité aux États-Unis avec un petit groupe d’annonceurs triés sur le volet. Impossible, pour le moment, de savoir si un déploiement plus large est prévu pour plus tard. Dans le même temps, la régie d’OpenAI s’est dotée de nouveaux outils de mesure pour aider les professionnels à suivre les conversions, identifier ce qui déclenche une action de la part de l’utilisateur et mesurer l’impact réel des campagnes.