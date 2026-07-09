OpenAI n’improvise pas : elle recrute des profils senior avec 10 à 15 ans d’expérience, cible les trois plus grands marchés publicitaires européens et dépose un document S-1 auprès de la SEC. Ce programme publicitaire est une brique structurelle, pas un revenu d’appoint. La vraie question, pour les utilisateurs français qui avaient choisi ChatGPT Go précisément pour éviter la frustration du gratuit, est de savoir si 8 euros par mois continueront à justifier une expérience désormais interrompue par des encarts. Et si Google, dont l’empire repose entièrement sur la publicité, avait encore une bonne raison de se retenir avec Gemini.