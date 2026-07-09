OpenAI recrute des responsables publicitaires à Paris, Munich et Dublin pour piloter son expansion en Europe. La France, l’Allemagne et l’Irlande sont les prochaines cibles d’un programme qui transforme ChatGPT en régie publicitaire mondiale.
Moins de trois semaines après avoir lancé la publicité au Royaume-Uni, OpenAI accélère. La société de Sam Altman vient de publier plusieurs offres d’emploi stratégiques en Europe : un directeur régional des solutions publicitaires pour l’EMEA, basé à Dublin ou Londres, plus six postes supplémentaires répartis entre Paris, Munich et Dublin. Ce n’est pas une coïncidence géographique : la France, l’Allemagne et l’Irlande représentent ensemble 62 % des revenus publicitaires numériques européens, selon l’IAB Europe. OpenAI ne fait pas semblant de viser petit.
ChatGPT comme régie publicitaire : le recrutement qui confirme tout
Les fiches de poste publiées par OpenAI sont révélatrices. Le futur directeur EMEA devra posséder au minimum 15 ans d’expérience en publicité numérique et piloter la stratégie d’expansion continent par continent : quels pays prioriser, quels partenaires agences ou revendeurs activer. Les « regional client partners » recrutés à Paris et Munich, eux, devront justifier d’au moins 10 ans d’expérience en performance marketing et conduire l’intégralité du cycle de vente publicitaire sur leur marché. Ce ne sont pas des postes de transition : OpenAI construit une infrastructure commerciale durable.
Selon Digiday, l’ajout de la France, l’Allemagne, l’Irlande et Singapour porterait le programme à 10 marchés mondiaux. Le déploiement suit une logique méthodique assumée : OpenAI démarre à 10 % de l’audience disponible, mesure les métriques de rétention et de fréquence d’utilisation, puis monte à 50 % puis 90 %. Concrètement, les encarts « Sponsorisé » apparaissent sous les réponses du chatbot, clairement étiquetés, avec ciblage contextuel basé sur le sujet de la conversation.
Une stratégie d'industrialisation
OpenAI a lancé son pilote américain en février, avant de s’étendre au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, puis au Royaume-Uni, au Japon, à la Corée du Sud, au Mexique et au Brésil en juin. La vitesse du déploiement est inédite pour une activité qui n’existait pas il y a cinq mois. Le fait que l’entreprise recrute simultanément en Europe et en Asie-Pacifique (Singapour) signale une industrialisation du modèle, pas une expérimentation.
Pour les utilisateurs français, la mécanique est déjà connue : la publicité touche les formules gratuites et ChatGPT Go, l’offre à environ 8 euros par mois lancée fin 2025. Les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise restent exemptés. Sauf qu’en pratique, cela signifie qu’un utilisateur qui paie chaque mois verra quand même des encarts publicitaires dans ses réponses. En Europe, le cadre RGPD imposera un consentement explicite pour la publicité personnalisée : ceux qui refusent recevront des annonces contextuelles uniquement. Ce détail change l’équation par rapport au marché américain, mais ne supprime pas la publicité.
OpenAI n’improvise pas : elle recrute des profils senior avec 10 à 15 ans d’expérience, cible les trois plus grands marchés publicitaires européens et dépose un document S-1 auprès de la SEC. Ce programme publicitaire est une brique structurelle, pas un revenu d’appoint. La vraie question, pour les utilisateurs français qui avaient choisi ChatGPT Go précisément pour éviter la frustration du gratuit, est de savoir si 8 euros par mois continueront à justifier une expérience désormais interrompue par des encarts. Et si Google, dont l’empire repose entièrement sur la publicité, avait encore une bonne raison de se retenir avec Gemini.