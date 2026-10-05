Évidemment, la copie n'est pas définitive, et il ne s'agit que d'un projet. Les députés entameront l'examen du texte en séance dès la semaine prochaine, le 13 octobre, et ils pourront y ajouter des amendements. Un mot peut-être de la fiscalité, puisqu'il semble qu'aucune des réductions d'impôt dont le secteur de la tech profite ne soit remise en cause, à commencer par le crédit d'impôt recherche, qui allège la facture fiscale des entreprises qui investissent dans la recherche et le développement. La taxe sur les services numériques, qui prélève une part du chiffre d'affaires réalisé en France par les grandes plateformes, notamment sur la publicité en ligne, reste elle aussi inchangée et devrait rapporter environ 980 millions d'euros, même si elle ne plaît toujours pas aux États-Unis. Le gouvernement parle d'ailleurs de budget « réversible ». La prochaine majorité pourra en revoir certaines orientations par décret, sans attendre une nouvelle loi de finances. À quelques mois de la présidentielle, on se rend bien compte que l'IA reste surtout une affaire de discours, comme un argument politique visant à montrer qu'on a bien compris ce qui se tramait dans la société. Les idées, comme son vrai budget, se joueront peut-être dans les urnes.