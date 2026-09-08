La bamboche, c’est (encore) terminé.

Le ministère du Budget demande aux ministères de rouvrir les contrats en cours avec leurs prestataires numériques, nous apprennent Les Echos, pour revoir les unités d’œuvre facturées dans ces contrats, et intégrer des clauses de révision tarifaire périodique dans les futurs marchés.

Il a aussi envoyé une dizaine de courriers en ce sens aux ministères, à la Banque de France, au Commissariat à l’énergie atomique, rattaché aux ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Armées, ainsi qu’aux caisses de Sécurité sociale, sous tutelle du Travail et de la Santé.

David Amiel réclame cet effort alors que les dépenses numériques des ministères ont doublé depuis 2019. Elles sont passées de 339 millions d’euros à plus de 720 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 2,6 milliards d'euros dépensés par les opérateurs de l’État.

