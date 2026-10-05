Car ce dimanche 4 octobre, le patron de SpaceX a confirmé, dans une réponse à un internaute sur X.com, que SpaceXAI, la division de SpaceX dédiée à l’IA, renommée ainsi après la fusion entre les deux entreprises, allait être prochainement baptisée SpaceXSI. Elle regroupe Grok, le réseau social et les centres données Colossus. « SpaceX est une entreprise de super intelligence », a également lancé l’homme le plus riche du monde.