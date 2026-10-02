La mission de sauvetage du télescope Swift a échoué. Pourtant, la NASA salue une prouesse qui marque un précédent pour l’avenir de la conquête spatiale.
Lancé en 2004, le télescope Swift, spécialiste des sursauts gamma, arrive à bout de course. Freiné par l’atmosphère, il perd de l’altitude et viendra bientôt brûler dans l’atmosphère. La NASA a pourtant tenté le tout pour le tout en novembre 2025, lorsqu’elle a confié à la start-up Katalyst Space Technologies la mission de le sauver.
Son vaisseau, LINK, a décollé le 3 juillet, mais une série de pannes a fait capoter l’opération. L’engin s’est depuis approché à une dizaine de kilomètres de Swift, sans pouvoir le rejoindre, puis il est rentré dans l’atmosphère ce 25 septembre.
Une mission montée en un temps record, et tout n’est pas à jeter
Le simple fait d’avoir lancé ce sauvetage est déjà vu comme un tour de force, rapporte Ars Technica. Car habituellement, concevoir, construire et tester un satellite de cette taille prend plusieurs années. Katalyst n’a eu que neuf mois grâce à une procédure très souple, ce qui diffère largement des coutumes à la NASA.
D’autant que le budget a lui aussi été tenu. Tout compris, lancement inclus, la mission a coûté environ 30 millions de dollars. À titre de comparaison, la NASA avait dépensé 1,5 milliard de dollars pour OSAM-1, un démonstrateur de ravitaillement en orbite, avant d’annuler le projet en 2024.
Les équipes ont aussi réussi à travailler en période de « shutdown », la fermeture partielle de l’administration américaine. Or, Katalyst avait besoin d’argent très rapidement pour acheter ses composants, poussant la NASA à travailler en urgence pour débloquer les paiements. En parallèle, les opérateurs du télescope ont gagné quelques mois de marge en réorientant Swift pour réduire sa prise au vent atmosphérique. Seul inconvénient : ses observations scientifiques ont dû être suspendues.
Mais une fois dans l’espace, le circuit de freinage qui pilote les roues de réaction, ces volants qui orientent le vaisseau, a d’abord surchauffé et cessé de fonctionner. Des correctifs logiciels ont tenu quelques semaines, puis une vanne des propulseurs à gaz est restée bloquée. Ces défauts n’avaient pas été repérés avant le lancement, faute de temps. Toutefois, les éléments les plus complexes, les bras robotisés et les propulseurs à plasma, ont fonctionné comme prévu.
Un précédent historique pour les futures missions
Ces réussites partielles ont suffi à convaincre. Les résultats de LINK représentent « un plancher, pas un plafond » pour ce que peut accomplir une mission de maintenance à bas coût, estime Kieran Wilson, responsable de la mission chez Katalyst. « Nous sommes passés très près. Je suis absolument abattu de ne pas avoir pu aller plus loin », confie-t-il.
La NASA, elle, veut continuer. « Ce ne sera pas la dernière mission de maintenance que nous tenterons », assure John Van Eepoel. L’agence étudie déjà le cas d’autres télescopes en difficulté, notamment Hubble et Chandra. D'autres entreprises, comme Starfish Space et Northrop Grumman, ont elles aussi lancé des projets de rendez-vous orbitaux.
Malgré tout, la disparition de Swift va laisser « un grand trou » dans le portefeuille scientifique de la NASA, admet Shawn Domagal-Goldman, directeur de sa division astrophysique. En attendant, l’appareil réalise les dernières observations de son histoire.
La maintenance en orbite regroupe les opérations visant à prolonger la vie d’un satellite déjà en service : rehausse d’orbite, ravitaillement, réparation, mise à jour ou désorbitation contrôlée. Un rendez-vous orbital consiste surtout à s’approcher d’un autre objet avec une navigation très précise, sans forcément l’attraper ni intervenir dessus. La maintenance ajoute une couche critique : l’« interface » physique (capture, amarrage, bras robotisés) et la capacité à transférer de l’énergie, des ergols ou à déplacer l’engin. C’est plus risqué car il faut gérer des tolérances fines, des vitesses relatives faibles mais dangereuses, et un satellite cible souvent non conçu pour être « servi ». Ce type de mission est vu comme une brique clé pour réduire les coûts et les déchets spatiaux.
En orbite basse, l’atmosphère n’est pas « vide » : il reste des particules qui freinent progressivement le satellite et lui font perdre de l’énergie. Cette traînée dépend fortement de l’altitude, de l’activité solaire (qui dilate la haute atmosphère) et de la surface exposée au flux d’air ténu. Quand l’altitude baisse, la traînée augmente, ce qui accélère encore la descente : c’est un effet boule de neige. Réorienter un satellite pour réduire sa « prise au vent » peut gagner du temps, mais au prix de contraintes sur les instruments et l’orientation. Sans rehausse d’orbite par propulsion, la rentrée atmosphérique finit généralement par devenir inévitable.
Les roues de réaction sont des volants internes qu’on accélère ou ralentit pour faire pivoter un satellite, sans consommer de carburant. Pour fonctionner, elles s’appuient sur une électronique de commande et de freinage qui gère la vitesse, la température et la dissipation d’énergie. Si ce circuit tombe en panne, le contrôle d’attitude devient instable ou impossible, ce qui peut empêcher de pointer une antenne, des panneaux solaires ou un instrument. On peut parfois compenser avec des propulseurs, mais cela consomme des ergols et nécessite des vannes fiables. Dans une mission de rendez-vous ou de capture, une attitude mal contrôlée suffit à rendre l’approche trop risquée.