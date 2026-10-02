Foire aux questions

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Que signifie « maintenance en orbite » (on‑orbit servicing) et en quoi est-ce différent d’un simple rendez-vous orbital ?

La maintenance en orbite regroupe les opérations visant à prolonger la vie d’un satellite déjà en service : rehausse d’orbite, ravitaillement, réparation, mise à jour ou désorbitation contrôlée. Un rendez-vous orbital consiste surtout à s’approcher d’un autre objet avec une navigation très précise, sans forcément l’attraper ni intervenir dessus. La maintenance ajoute une couche critique : l’« interface » physique (capture, amarrage, bras robotisés) et la capacité à transférer de l’énergie, des ergols ou à déplacer l’engin. C’est plus risqué car il faut gérer des tolérances fines, des vitesses relatives faibles mais dangereuses, et un satellite cible souvent non conçu pour être « servi ». Ce type de mission est vu comme une brique clé pour réduire les coûts et les déchets spatiaux.

Pourquoi la traînée atmosphérique fait-elle chuter un satellite en orbite basse, même sans panne ?

En orbite basse, l’atmosphère n’est pas « vide » : il reste des particules qui freinent progressivement le satellite et lui font perdre de l’énergie. Cette traînée dépend fortement de l’altitude, de l’activité solaire (qui dilate la haute atmosphère) et de la surface exposée au flux d’air ténu. Quand l’altitude baisse, la traînée augmente, ce qui accélère encore la descente : c’est un effet boule de neige. Réorienter un satellite pour réduire sa « prise au vent » peut gagner du temps, mais au prix de contraintes sur les instruments et l’orientation. Sans rehausse d’orbite par propulsion, la rentrée atmosphérique finit généralement par devenir inévitable.

À quoi servent les roues de réaction et pourquoi une panne de leur électronique peut immobiliser un vaisseau ?

Les roues de réaction sont des volants internes qu’on accélère ou ralentit pour faire pivoter un satellite, sans consommer de carburant. Pour fonctionner, elles s’appuient sur une électronique de commande et de freinage qui gère la vitesse, la température et la dissipation d’énergie. Si ce circuit tombe en panne, le contrôle d’attitude devient instable ou impossible, ce qui peut empêcher de pointer une antenne, des panneaux solaires ou un instrument. On peut parfois compenser avec des propulseurs, mais cela consomme des ergols et nécessite des vannes fiables. Dans une mission de rendez-vous ou de capture, une attitude mal contrôlée suffit à rendre l’approche trop risquée.