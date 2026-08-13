Avant-hier, Katalyst Space Technologies a téléversé vers LINK un nouveau logiciel de vol, avec des algorithmes de contrôle d’attitude entièrement revus. Le vaisseau peut désormais viser une orientation stable avec sa seule roue à réaction fonctionnelle et ses propulseurs restants.

Vingt et un jours après son lancement, LINK se trouvait à environ 512 kilomètres d’altitude, dans la deuxième des cinq phases prévues par la mission, celle de la mise en service. Swift, en revanche, continue de perdre de l’altitude. Le télescope orbite aujourd’hui à environ 347 kilomètres, et les équipes de la NASA surveillent un seuil de 300 kilomètres, en dessous duquel la remontée de l’orbite demanderait davantage de poussées. La NASA et Katalyst prévoient une série de manœuvres dans les prochains jours pour aligner la trajectoire de LINK sur celle du télescope.

La même technique existe en orbite depuis 2020. Cette année-là, le véhicule MEV-1 de Northrop Grumman s’est arrimé au satellite Intelsat 901 et a prolongé sa durée de vie de cinq ans. LINK reprend cette même logique de service en orbite, avec une différence de taille. Swift ne dispose d’aucun port d’arrimage, à la différence des satellites conçus pour ce genre d’intervention. Le robot doit donc saisir directement la structure du télescope avec trois bras articulés, dotés de capteurs lidar et de pinces à trois degrés de liberté, avant de le pousser vers une orbite plus haute. Selon la NASA, cette opération serait la première capture, par un robot commercial, d’un satellite gouvernemental non habité et non conçu à l’origine pour une intervention en orbite. Chaque étape sera évaluée avant la tentative finale d’arrimage entre LINK et Swift.