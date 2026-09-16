Une étoile compacte capte la matière de sa compagne dans chaque binaire. Ce gaz s'échauffe avant de heurter la surface ou l'horizon de l'objet central, et il émet alors des rayons X intenses dans la plupart des binaires compactes connues.

Les sources hypermolles émettent très peu de rayons X. En fréquence, l'ultraviolet se situe juste en dessous des rayons X, et une part importante de l'énergie du système s'évacue sous cette forme. L'hydrogène et l'hélium du milieu interstellaire absorbent une grande partie de ce rayonnement.

Pour cette raison, aucun astronome n'avait détecté ces objets auparavant. Le plan galactique de la Voie lactée bloque l'essentiel de cet ultraviolet lorsqu'il est observé depuis l'intérieur du disque. Les astronomes n'ont donc repéré aucune source hypermolle dans notre propre galaxie.

Un trou noir, une étoile à neutrons ou une naine blanche pourrait occuper le centre de chaque binaire. L'équipe n'exclut aucune de ces trois pistes. Une autre équipe a proposé une nouvelle catégorie de petits trous noirs, repérée par une méthode spectroscopique indépendante des rayons X.