Doctorant au Kavli Institute for Astrophysics and Space Research du MIT, Haochen Wang signe l’étude en tant que premier auteur, publiée le 21 juillet dans Physical Review Letters, aux côtés de Kiyoshi Masui, professeur associé de physique au MIT et coauteur des travaux. Les deux chercheurs ont croisé deux catalogues de données. Le premier rassemble les détections de CHIME, un radiotélescope canadien installé en Colombie-Britannique et sensible aux sursauts radio rapides, au nombre de plusieurs milliers depuis sa mise en service. Le second regroupe les mesures du relevé DESI, un instrument fixé sur le télescope Mayall, à l’observatoire de Kitt Peak en Arizona. Conçu à l’origine pour étudier l’énergie noire, cet instrument mesure aussi la position tridimensionnelle des galaxies avec une grande précision.

La densité moyenne de cette matière manquante avoisine un proton par mètre cube. Les télescopes optiques classiques ne la détectent pas à un tel niveau de dilution.

Les chercheurs ont sélectionné 2 870 sursauts dans le catalogue de CHIME, puis comparé leur dispersion à la position de plus de six millions de galaxies issues du relevé DESI. Chaque sursaut émet plusieurs longueurs d’onde à la fois. Les plus énergétiques, dites « bleues », arrivent en premier sur Terre, tandis que les plus faibles, dites « rouges », accusent un léger retard en traversant la matière. Ce décalage, mesuré avec précision, indique la quantité de gaz traversé par le signal avant son arrivée.