Sa composition chimique est la plus promitive de tout objet connu dans l'Univers, et son orbite indique qu'elle provient du halo du Grand Nuage de Magellan. Alex Ji l'a surnommée « l'immigrante ancienne ». Des milliards d'années plus tard, elle a dérivé jusqu'à la Voie lactée.

Les mesures apportent des preuves que le refroidissement par poussière a permis aux premières étoiles de faible masse de se former, un processus postulé par les modèles théoriques, dont aucune observation n'avait fourni de cas aussi extrême.

Le profil en éléments lourds correspond à une supernova primordiale d'environ 30 masses solaires, ce qui précise encore la compréhension des toutes premières générations stellaires.

Avec une métallicité dix fois inférieure à celle des galaxies à grand décalage spectral les plus extrêmes repérées par le célèbre télescope James Webb, SDSSJ0715-7334 dépasse en pureté chimique des objets qui, selon certains astronomes, étaient jusqu'ici potentiellement dépourvus de métaux.

Il faudrait cependant mener des observations bien plus profondes de ces galaxies pour prouver qu'elles sont véritablement dépourvues de métaux et non constituées d'étoiles de deuxième génération.

Les toutes premières étoiles de l'Univers étaient si massives qu'elles ont toutes disparu. SDSSJ0715-7334 appartient à la génération suivante, dont les membres de faible masse ont pu survivre et cette étoile en est, à ce jour, l'exemple le plus chimiquement intact jamais identifié.