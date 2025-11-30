Pour percer ce mystère, les chercheurs ont utilisé l'astérosismologie, une discipline permettant d'analyser les oscillations d’une étoile, tout comme la sismologie analyse les tremblements de Terre. Les ondes qui traversent son intérieur font varier sa lumière et ces fluctuations photométriques servent de sismographes naturels, qui ont donné à TESS ses réelles propriétés.

Ces dernières ont ainsi montré l'état de son noyau, une structure interne qui ne devrait même pas exister si l'on se fie uniquement aux éléments chimiques retrouvés à sa surface cités en introduction.

Cette étrange étoile l'est également en raison d'un autre facteur : sa vitesse de rotation. Les données obtenues, cette fois depuis des observatoires au sol, montrent qu'elle effectue sa rotation complète en 398 jours. C'est bien trop rapide pour une étoile de cette âge, qui normalement, devrait afficher une période de rotation comprise entre 1 500 et 5 000 jours. Normalement, une géante rouge ralentit ainsi, car elle perd son moment cinétique en vieillissant et en prenant de l'ampleur, ce qui n'est pas le cas ici.

La théorie des auteurs est qu'elle aurait été « remise en rotation », probablement par un événement violent qu'elle a connu dans son passé : la fusion avec une autre étoile, ou l’ingestion d’une grande quantité de matière lors de la formation du trou noir résultant de la mort explosive de l’étoile qui partageait autrefois son orbite. Une piste qui expliquerait sa chimie très atypique et l'accélération de sa rotation, comme une toupie qu'on aurait relancée avant qu'elle ne s'arrête.