La NASA a choisi, malgré tout, de tirer le meilleur parti de la situation. Ce 26 août, deux des trois instruments du Swift ont été rallumés, ils avaient été désactivés en février afin de gagner du temps jusqu’au sauvetage : le télescope à rayons X (XRT) et le télescope ultraviolet/optique (UVOT). Le troisième, le détecteur de sursauts gamma (BAT), reste éteint pour économiser de l’énergie, mais devrait être relancé dans les prochaines semaines.