Jamais un vaisseau américain n’avait rejoint la Station Spatiale internationale (ISS) aussi vite. La capsule Crew Dragon de SpaceX tient désormais ce record grâce à des manœuvres millimétrées, et un peu de chance.
La fusée Falcon 9, qui transportait l’équipage Crew-13, a décollé ce 1er octobre à 7h10 heure de Paris depuis Cape Canaveral. Et si d’ordinaire, une capsule Crew Dragon met entre 15 et 24 heures à rejoindre l’ISS, il ne lui a fallu, cette fois, qu’environ 7 heures 55. SpaceX met ce résultat sur le compte de la chance : la station se trouvait idéalement placée sur son orbite pour y parvenir.
Deux premières
Et comme si ce n’était pas suffisant, la commandante de la mission, Jessica Watkins, 38 ans, est entrée dans l’Histoire. Cette ancienne géologue est en effet devenue la première femme noire à commander un vaisseau spatial. Elle avait déjà passé 170 jours en orbite en 2022, et est en plus la première astronaute de la NASA à voler deux fois à bord d’un Crew Dragon.
Elle est la seule vétérane du groupe. Les trois hommes à ses côtés ne s’étaient jamais rendus dans l’espace. Il s’agit du pilote de la NASA Luke Delaney, de Joshua Kutryk, de l’Agence spatiale canadienne, et du cosmonaute russe Sergey Teteryatnikov. Durant leur séjour de six mois à bord de l’ISS, ils mèneront, comme leurs collègues, diverses expériences scientifiques.
Cela va de la santé des astronautes à l’étude des tissus issus de cellules souches en vue de traiter Parkinson et les maladies cardiaques, ou encore la culture de végétaux en apesanteur.
Une course contre la montre
Le record établi par la capsule, surnommée Grace, survient après un report du lancement de près de 3 semaines. Car en août, lors des préparatifs de la mission, les équipes ont repéré une fuite d’oxydant dans le système de propulsion du vaisseau. Afin de remplacer la valve défectueuse, SpaceX a choisi de découper la ligne de propergol, changer la pièce, puis ressouder le tout, alors même que le réservoir d’oxydant était plein.
C’est une première sur une Dragon entièrement assemblée, qui a exigé l’accord spécial de la base de l’US Space Force. C’est ça ou vider et démonter entièrement la capsule, ce qui aurait forcément pris beaucoup plus de temps. De quoi prouver sa fiabilité, alors même que SpaceX entend, à terme, mettre son vaisseau à la retraite.
Désormais, Crew-13 va prendre la relève de Crew-12, dont fait partie l’astronaute française Sophie Adenot. Elle va donc rentrer sur Terre à la mi-octobre, après quasiment 8 mois passés en orbite.