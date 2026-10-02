Le record établi par la capsule, surnommée Grace, survient après un report du lancement de près de 3 semaines. Car en août, lors des préparatifs de la mission, les équipes ont repéré une fuite d’oxydant dans le système de propulsion du vaisseau. Afin de remplacer la valve défectueuse, SpaceX a choisi de découper la ligne de propergol, changer la pièce, puis ressouder le tout, alors même que le réservoir d’oxydant était plein.