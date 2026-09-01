Comme le veut la procédure de rotation des équipages sur l’ISS, Crew-12 ne peut quitter la station qu’après la passation avec Crew-13. La Française devait initialement rentrer lors de la deuxième quinzaine de septembre, de quoi allonger un séjour qui a débuté plus tôt que prévu, après le problème de santé d’un astronaute de l’équipage Crew-11. Pas sûr que cela lui déplaise, tant elle prend plaisir dans sa mission en orbite.