Le retour de Sophie Adenot sur Terre pourrait prendre du retard. En cause, une fuite de carburant détectée sur la capsule Crew Dragon qui doit transporter l’équipage qui va prendre la relève, Crew-13.
Cette mission doit embarquer quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), les Américains Jessica Watkins et Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le Russe Sergey Teteryatnikov. Mais lors des opérations de préparation habituelles avant le décollage prévu ce 12 septembre, les équipes de la NASA et de SpaceX ont détecté une fuite dans le système de propulsion de la capsule Dragon. Le lancement est reporté.
Pas de date communiquée pour l’instant
C’est, plus précisément, la fuite d’un comburant qui est en cause. Or, cette substance est un élément essentiel au bon fonctionnement des moteurs, puisqu’elle permet au carburant de brûler et donne à la capsule sa capacité à manœuvrer une fois en orbite.
Dans ce contexte, les équipes au sol mènent actuellement des tests approfondis et une analyse complète afin de déterminer précisément l’origine de la fuite. Ils doivent, en outre, évaluer les réparations à effectuer avant que le Crew Dragon ne soit autorisé à voler à nouveau. Aucune nouvelle date de lancement n’a pour l’instant été communiquée.
Les autres astronautes, eux, devront observer une période de quarantaine d’environ deux semaines avant le décollage, au Johnson Space Center de la NASA à Houston.
Quelles conséquences pour Sophie Adenot ?
Ce report pourrait grandement retarder le retour sur Terre de Sophie Adenot, elle qui doit participer à sa troisième sortie extravéhiculaire ce 1er septembre en l’espace d’un mois seulement. Si pour ce voyage, son équipage, Crew-12, utilisera la même capsule qui l’a mené en orbite, la Crew Dragon Freedom, il demeure conditionné à l’arrivée de la relève.
Comme le veut la procédure de rotation des équipages sur l’ISS, Crew-12 ne peut quitter la station qu’après la passation avec Crew-13. La Française devait initialement rentrer lors de la deuxième quinzaine de septembre, de quoi allonger un séjour qui a débuté plus tôt que prévu, après le problème de santé d’un astronaute de l’équipage Crew-11. Pas sûr que cela lui déplaise, tant elle prend plaisir dans sa mission en orbite.
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