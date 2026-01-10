« Houston, nous avons une urgence médicale ». C'est le genre d'annonce imaginaire que l'on pourrait imaginer, après la communication de la Nasa. L'agence spatiale américaine vient en effet d'annoncer qu'elle allait rapatrier prématurément les quatre membres de la mission Crew-11, actuellement présents dans la station spatiale internationale ISS.

Cette décision a été prise en raison de l'état de santé d'un des astronautes, qui présenterait un « risque persistant », alors que planerait toujours « l'incertitude quant au diagnostic ». L'identité de l'astronaute ainsi que la pathologie en question n'ont pas été dévoilées, l'agence se contentant d'affirmer qu'il était pour le moment dans un état stable.