Un problème d'origine médicale vient de chambouler la vie des astronautes présents dans la station ISS. Ils vont donc devoir revenir sur terre plus vite que prévu.
L'espace est un endroit particulièrement dangereux pour les quelques êtres humains qui s'y trouvent. Il faut dire qu'une collision avec de simples petits débris peut mettre en danger une équipe, comme on a pu le voir récemment dans le cas de la station chinoise Tiangong. Mais le fait d'être aussi éloigné du reste de l'humanité est aussi un autre problème, notamment quand les soucis de santé viennent soudainement se mêler à l'histoire.
Un équipage de l'ISS rapatrié en urgence
« Houston, nous avons une urgence médicale ». C'est le genre d'annonce imaginaire que l'on pourrait imaginer, après la communication de la Nasa. L'agence spatiale américaine vient en effet d'annoncer qu'elle allait rapatrier prématurément les quatre membres de la mission Crew-11, actuellement présents dans la station spatiale internationale ISS.
Cette décision a été prise en raison de l'état de santé d'un des astronautes, qui présenterait un « risque persistant », alors que planerait toujours « l'incertitude quant au diagnostic ». L'identité de l'astronaute ainsi que la pathologie en question n'ont pas été dévoilées, l'agence se contentant d'affirmer qu'il était pour le moment dans un état stable.
Il s'agit de la première évacuation médicale contrôlée de l'histoire de la station
Les quatre astronautes de cette mission sont les Américains Zena Cardman et Mike Fincke ainsi que le Japonais Kimiya Yui et le Russe Oleg Platonov. Ils sont arrivés dans la station ISS au mois d'août dernier, et devaient normalement rentrer sur Terre à la fin du mois de février. Mais avec cette décision, ils vont finalement revenir dans les prochains jours.
Il faut noter qu'il y a déjà eu dans l'histoire de la NASA des missions dont la durée a pu être réduite ou augmenter selon les circonstances, mais qu'il s'agit de la première fois dans son histoire qu'une question médicale a entraîné une telle reprogrammation. Après le départ de la mission Crew-11, il restera sur place un astronaute américain ainsi que deux de ses collègues russes.