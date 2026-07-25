Vient donc le moment de parler de ChlorISS, un nom qui rappellera peut-être à certains Chloris, nymphe grecque du printemps et des fleurs. L'expérience embarquée par Sophie Adenot lors de sa mission Epsilon, développée par le Centre national d'études spatiales (CNES) avec Sorbonne Université et les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture, consiste à faire germer deux petites plantes de la famille du chou, l'arabette des dames et le mizuna, une salade d'origine japonaise. L'objectif est d'observer si, sans gravité, ces graines poussent de la même façon que sur Terre, et comment la lumière influence le sens dans lequel elles se développent.