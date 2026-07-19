Direction la Méditerranée, mais en orbite à plus 400 km au-dessus de la Terre. Le menu de Sophie Adenot associait trois préparations à base de légumes, avec caviar d'aubergine, sauce aux herbes et houmous aux pois chiches. Seule entorse à la recette classique : le tahin, cette pâte de sésame habituelle du houmous, qui a dû céder sa place à de la pâte de cacahuète. Pour la mettre au point, le CNES s'est associé à Andros, l'entreprise agroalimentaire française connue pour ses confitures et son emblématique jingle (ça, c'est fort de fruit), qui a fourni son laboratoire et ses cuisiniers. Résultat, selon Sophie elle-même : ça sentait très bon !