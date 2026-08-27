Sophie Adenot enchaîne les sorties extravéhiculaires. Mardi 1er septembre, l'astronaute française effectuera sa troisième sortie en trois semaines, aux côtés de l'Américaine Jessica Meir, pour près de 6h30 de maintenance sur l'ISS.
Pendant que les écoliers retrouveront pour beaucoup les bancs de leur classe le 1er septembre, Sophie Adenot renouera, elle, avec l'obscurité du vide spatial. Après une sortie le 18 août puis une autre le 25, l'astronaute française boucle en trois semaines un cycle inédit de trois EVA (ExtraVehicular Activity) dans le cadre de sa mission Epsilon. Cerise sur le gâteau, elle endossera pour la première fois le rôle de membre n°1 de l'équipage, reconnaissable à sa combinaison à rayures rouges. La NASA se fixe l'objectif de remplacer un équipement clé pour la navigation des vaisseaux et d'enchaîner plusieurs opérations de maintenance sur l'ISS, et tout pourra être suivi en direct.
Troisième sortie extravéhiculaire pour Sophie Adenot, première fois en membre n°1
À vos agendas ! Le rendez-vous est fixé au mardi 1er septembre, dès 14h30 heure française. C'est à ce moment-là que Sophie Adenot rejoindra le vide spatial pour une EVA d'environ 6h30, sa troisième depuis le 18 août dernier. Une cadence pas folle mais disons peu commune, puisqu'une semaine seulement sépare chaque sortie, que la NASA a détaillée dans un communiqué officiel notamment relayé par le CNES, le Centre national d'études spatiales.
Le petit exploit, c'est que pour la première fois de sa carrière, Sophie Adenot occupera le poste de membre n°1 de l'équipage en sortie extravéhiculaire, une place qu'elle affichera grâce aux rayures rouges de sa combinaison. Sa coéquipière du jour, l'Américaine Jessica Meir, portera quant à elle une combinaison sans marquage particulier, en tant que membre n°2.
Si vous avez envie de suivre l'opération en direct depuis votre canapé, sachez que la sortie sera intégralement retransmise sur ESA Web TV ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Agence spatiale européenne , dès 14h30. Il sera donc bien possible d'observer en temps réel les mouvements de Sophie Adenot à l'extérieur de la Station, à environ 400 kilomètres au-dessus de nos têtes.
Un rétroréflecteur, une caméra et beaucoup de bricolage orbital
Sur le plan technique, la mission à laquelle Sophie Adenot va participer dans quelques jours consistera avant tout à remplacer un rétroréflecteur. Il s'agit d'une sorte de miroir optique, utilisé pour guider les véhicules lors de leurs approches, et qui est installé sur le port avant du module Harmony. L'équipement est discret mais très important, puisqu'il sert de repère aux capteurs des vaisseaux lors des délicates manœuvres de rendez-vous et d'amarrage à l'ISS.
Une fois ce nouveau dispositif fixé, Sophie Adenot et Jessica Meir ne chômeront pas pour autant, puisqu'au programme figurent aussi l'installation de câbles pour les systèmes de relais de données, la préparation du radiateur du spectromètre magnétique Alpha (l'instrument qui traque les rayons cosmiques à bord de l'ISS) en vue d'une future maintenance, ainsi que le remplacement d'une caméra haute définition sur la poutre de la Station. De quoi occuper largement les 6h30 annoncées, dans la continuité des nombreuses expériences scientifiques menées par l'astronaute française depuis son arrivée sur l'ISS, à l'image de son expérience anti-microbes MatISS-4.
Cette sortie sera la septième de la carrière de Jessica Meir, sa partenaire du jour, et donc la troisième pour Sophie Adenot, je crois que vous le savez maintenant. Pour l'anecdote, elle marquera aussi la 284ème sortie extravéhiculaire de l'histoire de la Station spatiale internationale, consacrée à l'assemblage, à la maintenance et à la modernisation de la Station.
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