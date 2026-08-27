Pendant que les écoliers retrouveront pour beaucoup les bancs de leur classe le 1er septembre, Sophie Adenot renouera, elle, avec l'obscurité du vide spatial. Après une sortie le 18 août puis une autre le 25, l'astronaute française boucle en trois semaines un cycle inédit de trois EVA (ExtraVehicular Activity) dans le cadre de sa mission Epsilon. Cerise sur le gâteau, elle endossera pour la première fois le rôle de membre n°1 de l'équipage, reconnaissable à sa combinaison à rayures rouges. La NASA se fixe l'objectif de remplacer un équipement clé pour la navigation des vaisseaux et d'enchaîner plusieurs opérations de maintenance sur l'ISS, et tout pourra être suivi en direct.