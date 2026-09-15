Android Auto va bientôt pouvoir afficher en continu un compteur de vitesse et bien d’autres informations utiles via Google Maps.
Il pleut des nouveautés sur Android Auto : cette année, une nouvelle interface adaptative a été dévoilée lors de l’I/O 2026, le lecteur multimédia a été amélioré et Adobe Acrobat Reader a débarqué au sein du service. Si toutes ces nouveautés ont été bien accueillies, le remplacement de Google Assistant par Gemini a fait grincer quelques dents. Google ne baisse cependant pas les bras et travaille sur une nouveauté qui devrait plaire à de nombreux conducteurs.
Un compteur permanent en développement sur Google Maps via Android Auto
Vous l’avez sûrement déjà remarqué, mais, sur Android Auto, le compteur de vitesse n’est visible que si l’on lance un itinéraire sur Google Maps. Impossible également de voir les limitations en vigueur, les panneaux stop ou les feux tricolores si l’on n’a pas renseigné de destination… Le problème ? On est nombreux, sur nos trajets habituels, à ne pas activer notre GPS et l’on n’accède donc pas toujours à ces informations pourtant cruciales pour notre sécurité. Il était temps que Google corrige le tir.
Le géant de la Tech devrait bientôt permettre aux utilisateurs d’accéder à ces indications en permanence, et ce, même sans avoir lancé d’itinéraire. C’est du moins ce qu’a expliqué Mishaal Rahman, chargé de l’engagement communautaire pour Android, sur une discussion Reddit : « j'ai parlé avec un membre de l’équipe produit d’Android Auto et on m’a informé que la possibilité d’afficher le compteur de vitesse, la limite de vitesse et les feux de circulation/panneaux stop sans destination définie est toujours en cours de déploiement », a-t-il notamment expliqué à un utilisateur qui se plaignait d'un bug lié à son compteur de vitesse.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces
Une fonctionnalité réclamée depuis très longtemps par les utilisateurs
Hélas, pour l’heure, Google n’a pas partagé de date de disponibilité globale. Il faudra donc ouvrir l’œil pour voir si l’option est disponible et mettre à jour régulièrement les services Google Maps et Android Auto. Pour gagner un peu de temps, vous pouvez dès maintenant vérifier que la fonction est bien activée dans les paramètres de votre GPS en cliquant sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran, puis en allant dans Navigation > Options d’itinéraire en voiture > Compteur de vitesse.
On ne va pas se mentir, Google prend son temps pour cette fonctionnalité pourtant cruciale. Ses équipes n’ont déployé un compteur de vitesse basique que cet été sur Android Auto, alors qu’il était déjà disponible sur Google Maps pour iPhone et CarPlay depuis deux ans. Waze, quant à lui, proposait cette fonction avant même son rachat par Google, qui date tout de même… De 2013.