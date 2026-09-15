Le géant de la Tech devrait bientôt permettre aux utilisateurs d’accéder à ces indications en permanence, et ce, même sans avoir lancé d’itinéraire. C’est du moins ce qu’a expliqué Mishaal Rahman, chargé de l’engagement communautaire pour Android, sur une discussion Reddit : « j'ai parlé avec un membre de l’équipe produit d’Android Auto et on m’a informé que la possibilité d’afficher le compteur de vitesse, la limite de vitesse et les feux de circulation/panneaux stop sans destination définie est toujours en cours de déploiement », a-t-il notamment expliqué à un utilisateur qui se plaignait d'un bug lié à son compteur de vitesse.