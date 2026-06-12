Le 5 juin dernier, Adobe a publié la version 26.5.0.45958 d’Acrobat Reader avec la compatibilité Android Auto. Sur le tableau de bord, aucune page ne s’affiche. Le logiciel lit le contenu d’un PDF stocké sur le téléphone et le diffuse par les haut-parleurs du véhicule.
Un lecteur PDF dans une voiture. La blague a fusé immédiatement sur Reddit, où des utilisateurs ont imaginé signer des contrats au volant. Rien dans l’application ne le permet.
À l’ouverture d'Android Auto, l’utilisateur voit l’icône d’Adobe Acrobat Reader aux côtés de Spotify ou Audible. Il sélectionne un PDF depuis son téléphone, et le lecteur multimédia standard d’Android Auto prend le relais. Il n’y a rien à lire sur l’écran central : seuls les haut-parleurs interviennent.
Une fonction « Lire à voix haute », déjà présente dans Acrobat sur téléphone, convertit le texte d’un PDF en flux audio. L'utilisateur règle la voix de narration et le débit depuis les préférences du logiciel. Au volant, les commandes du volant ou de l'écran central suffisent pour lancer, mettre en pause ou reprendre. Tous les fichiers ne passent pas, selon les tests de 9to5Google : il faut une couche texte reconnue dans le PDF. Les documents numérisés en image, par exemple, ne produisent aucun son.
Le manuel de bord et les documents professionnels passent désormais par les haut-parleurs
Au-delà des livres audio, il y a des usages pratiques et professionnels. En panne sur le bord de la route, un conducteur ouvre le manuel d’utilisation de son véhicule, que la plupart des constructeurs publient en PDF, et en écoute le contenu sans quitter la route des yeux. Avant un rendez-vous, un avocat ou un commercial peut donc écouter un contrat ou des notes de briefing pendant le trajet. En droit, en médecine, dans l’administration ou encore l’enseignement, des millions de fichiers PDF circulent chaque jour par email ou cloud, autant de documents désormais accessibles depuis le tableau de bord.
Il faut cependant distinguer deux situations très différentes. Sur un roman ou un rapport bien structuré, la synthèse vocale lit le texte proprement, dans l’ordre. Sur un PDF exporté depuis PowerPoint ou numérisé sans balisage, en revanche, elle débite titres et numéros de page dans le même flux, sans les séparer. Entre ces deux cas, l’écart de lisibilité audio est considérable. Adobe ne détecte pas non plus qu’un véhicule roule, et rien dans le logiciel n’adapte le débit à l’attention du conducteur.
Google ouvre Android Auto à de nouvelles catégories d’applications depuis 2025
Avant Adobe Acrobat Reader, d’autres applications de productivité ont rejoint la plateforme. En avril dernier, Google a déployé Google Meet sur Android Auto pour les comptes personnels, puis début juin il l’a ouvert à tous. À l’Android Show I/O Edition 2026, Google a aussi annoncé des widgets, la lecture vidéo HD à l’arrêt et l’arrivée de YouTube, ainsi qu’une intégration plus profonde de Gemini.
Historiquement, quatre catégories seulement avaient droit de cité sur Android Auto : navigation, audio, messagerie, IoT. Depuis 2025, Google a ajouté les jeux, les navigateurs web et la météo, d’abord en bêta, puis en accès général. Adobe Acrobat Reader entre dans la catégorie audio, puisque l’utilisateur n’interagit avec elle que par les haut-parleurs.
Google n’a eu besoin d’aucune dérogation à ses règles de sécurité pour les applications embarquées.
Pour activer la fonction, il suffit de mettre à jour Adobe Acrobat Reader depuis le Google Play Store. Dès le branchement du téléphone, Android Auto affiche une notification de disponibilité sur le tableau de bord.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces