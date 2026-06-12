Un lecteur PDF dans une voiture. La blague a fusé immédiatement sur Reddit, où des utilisateurs ont imaginé signer des contrats au volant. Rien dans l’application ne le permet.

À l’ouverture d'Android Auto, l’utilisateur voit l’icône d’Adobe Acrobat Reader aux côtés de Spotify ou Audible. Il sélectionne un PDF depuis son téléphone, et le lecteur multimédia standard d’Android Auto prend le relais. Il n’y a rien à lire sur l’écran central : seuls les haut-parleurs interviennent.

Une fonction « Lire à voix haute », déjà présente dans Acrobat sur téléphone, convertit le texte d’un PDF en flux audio. L'utilisateur règle la voix de narration et le débit depuis les préférences du logiciel. Au volant, les commandes du volant ou de l'écran central suffisent pour lancer, mettre en pause ou reprendre. Tous les fichiers ne passent pas, selon les tests de 9to5Google : il faut une couche texte reconnue dans le PDF. Les documents numérisés en image, par exemple, ne produisent aucun son.